工行成立国内首家个人信用消费金融中心 拓展纯信用线上消费贷

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月18日 - 以市值计全球第一大银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四表示，该行成立国内首家个人信用消费金融中心，将整合全行的个人信用消费贷款业务，拓展无抵押担保、纯信用、全线上的消费信贷业务。
工行新闻稿称，客户可通过工行网上银行、手机银行、直销银行以及即时通讯平台——融e联等渠道申请贷款，从申请到发放全程线上办理，无需担保抵押，并且贷款利率低于市场同类产品。
“工行将把在信用卡领域积累的丰富运作经验和成熟运营模式，有效移植到个人信用消费贷款的创新实践中，建立无抵押、无质押、凭个人信用即可贷款的个人贷款体系。”工行董事长姜建清指出。
工行表示，该行对个人客户违约率、违约损失率数据的完整积累长度超过八年，能够深度挖掘行内外海量客户信用信息，利用大数据技术和内部评级法实施精准授信；工行还能够动态掌控客户的资金流向、交易行为和资产变动情况，确保个人信用消费贷款风险可控且真正用于消费领域。
该行介绍，其个人消费信贷余额已达到2.91万亿元人民币，除去个人住房按揭贷款后的消费贷款余额近7,000亿元，其中信用卡消费贷款余额达4,100亿元。(完)
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。