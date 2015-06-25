蚂蚁金服面向小微企业的浙江网商银行上线

路透杭州/北京6月25日 - 阿里巴巴集团控股有限公司(BABA.N)关联企业浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司(蚂蚁金服)周四正式推出互联网银行浙江网商银行(MYbank)，服务于主要金融机构不愿为之提供信贷的国内中小企业。

浙江网商银行发布公告称，该行拥有注册资本40亿元人民币(6.44亿美元)，贷款额度最高500万元人民币(805,503美元)。蚂蚁金服持有该行30%股权。

蚂蚁金服发言人告诉路透，目前该行一项允许客户远程开设银行账户的人脸识别技术正在等待监管部门审批，获批后才能开始吸收存款。

浙江网商银行董事长井贤栋称，网商银行是为小微企业提供可承受的贷款，服务目标不是高端用户，而是小微用户。

该行称，以纯互联网方式运营可降低成本，从而能够提供比大银行更具竞争力的利率水平。

蚂蚁金服已表示，将通过旗下芝麻信用来为网商银行的客户评估风险。

但一些分析师称，网商银行仍将面临风险。

“最大的风险更有可能会是信贷成本，而且他们能否正确评估风险也是问题，”麦格理分析师Matthew Smith称。

“目前还不清楚。如果增长过猛，有可能答案就是否定的。”(完)

(编译 刘秀红；审校 杜明霞)

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