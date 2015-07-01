金砖国家新开发银行协议获中国人大批准 最早年底运营

路透北京7月1日 - 中国财政部周三称，金砖国家新开发银行协议正式获得中国全国人大常委会批准，将于7月7日在俄罗斯召开第一次理事会会议，任命董事会成员和首任管理层。预计金砖银行将于2015年底或2016年初启动运营。

财政部网站新闻稿称，金砖银行首任管理层包括行长和四位副行长，将于7月中旬赴上海就任。成立后，主要将围绕银行的启动运营开展工作。

金砖银行是金砖国家共同出资设立的国际金融机构，旨在为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目动员资源。

2014年7月15日，在金砖国家领导人第六次会晤期间，金砖国家签署了《成立新开发银行的协议》。截至目前，金砖五国立法机构均已批准该协议。

根据路透此前的报导，金砖银行总部设在中国上海陆家嘴的中国金融信息中心。金砖银行法定资本1,000亿美元，初始认缴资本500亿美元。印度人卡马特将出任金砖银行首任行长。

金砖银行行长在创始成员国中按印度、巴西、俄罗斯、南非、中国的顺序轮流产生，除产生行长以外的每个创始成员国至少应产生1名副行长，行长和副行长任期五年（首届副行长任期六年）。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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