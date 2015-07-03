工行与泛欧交易所战略合作 丰富离岸人民币投资品--新闻稿

路透北京7月3日 - 以市值计全球第一大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)表示，近日与泛欧交易所签署了总金额达30亿欧元的战略合作协议，将进一步丰富离岸人民币投资品种。

工行新闻稿表示，该行将与泛欧交易所在欧洲资本市场开展相关业务，包括境外人民币债券、首次公开发行（IPO）、人民币全球存托凭证（GDR）、合格境外机构投资者（QFII）及人民币合格境外投资者（RQFII）等；这是迄今中资银行与泛欧交易所合作范围最广的项目。

“这将进一步丰富离岸人民币投资品种，对人民币的跨境使用和中国资本市场的对外开放发挥积极的促进作用。”工行指出。

此前，中国总理李克强出访欧洲时表示，中国将投资欧盟执委会主席容克推出的、规模达3,150亿欧元的欧盟新基建计划，并表示中国政府将购买欧洲投资银行发行的债券。

工行介绍，目前工行境外网络已经覆盖全球42个国家和地区，分支机构达到近400家；泛欧交易所是当今全球最大的证券交易所之一，也是首家全球性的证券交易所。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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