中国提名金立群担任亚洲基础设施投资银行候任行长

路透北京7月6日 - 中国财政部周一表示，根据6月29日在北京举行的筹建亚洲基础设施投资银行特别财长会通过的亚投行候任行长遴选程序，中国政府正式提名金立群为亚投行候任行长中方候选人。

财政部网站刊登新闻稿称，亚投行正式成立后，将在首次理事会上根据《亚投行协定》有关规定，将候任行长选举为行长。

新闻稿援引《亚投行协定》规定称，应通过公开、透明和择优的程序选举行长，行长应是域内成员国的国民。为确保亚投行成立后尽快投入运营，57个亚投行意向创始成员国于6月29日举行的特别财长会决定尽快选举产生候任行长，并通过了候任行长遴选程序。

“根据这一程序，意向创始成员国须在7月31日前提名候选人，之后将在8月下旬举行的第六次首席谈判代表会议上确定候任行长人选。”新闻稿称。

金立群目前担任亚投行筹建多边临时秘书处秘书长，此前曾担任中国财政部副部长、亚洲开发银行第一副行长、中国投资有限责任公司监事长、中国国际金融有限公司董事长等要职，具有在政府部门、国际机构和私营部门丰富的领导和管理经验。2003年8月，金立群出任亚洲开发银行副行长，任职五年，是亚开行成立以来首位中国国籍的高管。（完）

(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)

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