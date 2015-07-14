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中国财经 | 2015年 7月 14日 星期二 18:17 BJT

中银香港周三将在北京金交所挂牌转让南洋商业银行100%股权

路透香港7月14日 - 中银香港(2388.HK)称将于周三（明日）在北京金融资产交易所挂牌转让所持南洋商业银行的100%股权。

刊登在港交所网站公告称，中国银行已获财政部批准，原则同意中银香港（控股）挂牌转让所持南阳商业银行100%股权。

路透今年1月独家报导，中银香港正考虑出售旗下南洋商业银行，估值约60亿美元，出售资产是因为南商中国业务与母公司中国银行(3988.HK)重叠。

消息人士表示，可能对南洋商业银行感兴趣的潜在买家是中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)。信达是中国第二大不良资产管理公司，2013年12月在港上市。(完)

(记者 赵红梅；审校 毕晓雯)

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