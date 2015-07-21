中资银行理财难舍配资收益 但谨慎收紧业务范围

图为南京一家银行的工作人员在清点人民币现钞。 REUTERS/Stringer

路透北京7月21日 - 在政府大力救市下，中国股市逐渐走稳但市场信心仍脆弱。监管层未来严控增量场外配资料成常态，银行理财资金虽难舍配资肥肉，但风波过后均收紧规模，并对劣后级合作方资质进行严格要求；而长期看资本市场依然是银行理财看中的领域。

在监管层技术上断绝伞形信托增量后，存量伞形信托等待寿终正寝；然而，据多家银行人士透露，目前银行并未停止配资业务，在做的配资业务包括针对单个劣后级优质客户的、大股东和实际控制人增持的，以及场内两融等。

“目前市场向好，但安全还说不上。但7.5%-8%的收益还是比债券等投资品种更具吸引力。”一股份制银行资本市场负责人称，“不过我们也对能配的上市公司的品种谨慎一些，每个机构都有基本标准，大致都从严了一些。”

他表示，该行对于业绩不稳定的、过度炒作的、波动很大的上市公司，以及ST类均不予配资；同时对申请配资的劣后方加强了要求，配资比例也远低于从前的1:3，降到1:2以下。

“整体来讲，我们品种没什么变化，只不过选择可配资范围，对企业、对票有所压缩，对申请配资的劣后方自身的资质加强了要求，配资的比例降低。”他说。

多家银行表示，在配资业务中，目前最看好受政策支持的大股东和实际控制人增持股票。自6月监管层出台鼓励政策以来，多家股份行迅速开展起针对于大股东增持的配资业务，但也均谨慎出钱。

招商银行(600036.SS)近日对大股东增持业务的杠杆定在1:2，也对投资标的做了严格限制：非ST、最近一年不可亏损、无负面新闻、市值不低于50亿元、上市公司市值较最近一年最高价折价15%以上。招行人士表示，未来还将根据市场有所调整。

中信证券银行业分析师向启认为，本次流动性风波对重视风控的银行而言是个巨大的警示，推测银行将借助充裕流动性来严控规模，降低杠杆至1:1-1:1.5区间内，同时调整结构，支持资质良好的企业、大股东定增、增持等。

**短期弃股投债，长期依然看好股市**

不过在市场心态谨慎的情况下，银行理财资金还是略有溢出，并寻求债券等其他投资渠道。向启表示，中国居民财富管理需求已呈现爆发式增长，配置呈现向金融、权益类转移的趋势，长期看资本市场依然是银行理财配置的重要阵地。

根据普益财富统计数据，债券和货币市场类产品发行数量连续两周增加10%左右，而组合投资类产品亦相应减少。银行也抓住投资者依旧脆弱的心态，在产品开发上保本浮动和保证收益型理财产品发行量略有增加。

“目前商业银行在介入资本市场的第一阶段不约而同选择了配资等类信贷业务，当资本市场杠杆积累过高、需要进入去杠杆周期后，这一发展模式面临瓶颈。”向启称，“未来商业银行可能借助综合融资切入权益市场。”

中信证券报告称，从长期战略的角度，商业银行现有业务与资本市场的融合可以在多个层面展开：如充分发挥渠道和客户优势的交易结算、基金销售、代客理财等业务，以及充分发挥资本规模优势的资本中介类业务。（完）

(发稿 王蕾；审校 张喜良)

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