降息影响平安银行上半年利润约10亿元 不良分布扩展--高管

路透北京8月13日 - 中国股份制银行--平安银行(000001.SZ)副行长孙先朗周五表示，连续降息对该行上半年净利润影响约10亿元，利率市场化和营改增税收政策对银行盈利的影响将会逐步加大。同时该行继续面临资产质量恶化压力，新增不良贷款分布区域有所扩展。

平安银行半年报显示，尽管拨备计提同比大幅增长128.64%，但仍实现净利润115.85亿元，同比增长15.02%。在银行利差普遍缩窄之际，该行上半年净息差逆势上行。

孙先朗在媒体业绩说明会上称，银行利差实际变化程度和基准利率变化程度之间不是完全正相关系。该行在资产端通过改善资产结构，提升高收益资产占比。上半年贷款占生息资产权重提升3个百分点，零售贷款带来比较好的回报，小微和新一贷等高收益贷款的收益水平提升0.85个百分点。

“下半年将进一步根据存贷比例调整变化的政策压缩同业资产和票据资产，提升贷款资产在总资产中占比结构。”他说。

在负债端，中国5月推出存款保险制度后，平安负债成本直接上浮到1.5倍，并主动调整了负债结构。比如，加大对非银同业负债业务的营销力度，较年初增加逾2,000亿元，增长率达89%，且活期存款增量占比达59%，大大降低负债成本。

中国央行自去年11月以来四次降息，银行利差普遍缩窄。而平安银行得益于上述资产负债调整措施，上半年利差水平却逆市上升，净利差、净息差分别为2.57%和2.71%，同比提升0.25、0.21个百分点。

平安银行行长邵平并谈到，商业模式转为事业部经营后，对中间业务收入增长有很大的促进作用，且服务方式发生了转变，不是原来的存贷款，靠息差，而是更多以综合金融服务方案获取服务费收入。

“中收短短两年半时间，由过去不到17亿现在到了33亿，（增长）还会持续，而且势头非常好。”邵平称。

受益于投行、托管等业务的爆发增长，上半年平安银行中间业务收入同比增近八成，致非息收入占比超逾三成。其中手续费及佣金净收入137亿元，同比增长76.58%。投行业务收入和托管费收入表现抢眼，同比增长均超逾150%。

**问题资产区域和行业分布扩大**

尽管净利润增速表现抢眼，平安银行也面临资产质量恶化的压力。截止6月末，该行不良贷款余额157.29亿元，较年初增长49.79%；不良贷款率为1.32%，较年初上升0.3个百分点。

平安银行董事长孙建一介绍，上半年清收不良资产31.74亿。收回贷款中已核销贷款为18.99亿，以现金收回占比达到97.27%。

据平安银行副行长赵继臣介绍，过去问题资产主要集中在上海钢贸以及长三角地区低端加工制造业。近两年随着经济持续下滑，问题资产区域和行业分布都有了新的扩展。

目前平安银行的不良贷款区域上仍以长三角为主，占40%以上，新增不良主要在福建和珠三角区域。从整个不良贷款分布上，主要是低端加工制造业，互保联保企业。

赵继臣表示，银行业不良趋势整体仍取决于经济形势，该行将通过做大做优新进入客户，保证新增客户资产质量不出或少出问题，并发展贷贷平安等消费信贷业务模式，来应对资产质量下行的压力。

截至6月末，平安银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.85%，资本充足率为10.96%，上半年该行完成了非公开发行普通股，募集资金约100亿元，全部用于补充资本金。目前，优先股的发行正在监管审核过程中。

平安银行周五收高0.56%，报12.64元人民币。（完）

(发稿 李铮； 审校 黄凯)

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