亚投行将于6月25-26日在北京举行首次年会

今年中国一二线城市写字楼市场承压 商铺租金上行乏力--世邦魏理仕
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透北京5月12日 - 亚洲基础设施投资银行（亚投行）周四称，将于6月25日和26日举行首次年度会议。
亚投行在声明中称，来自该行57个创始成员国的理事和代表们将参加在北京举行的年会。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。