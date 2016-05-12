版本:
中国
中国财经 | 2016年 5月 12日 星期四 14:37 BJT

亚投行将于6月25-26日在北京举行首次年会

路透北京5月12日 - 亚洲基础设施投资银行（亚投行）周四称，将于6月25日和26日举行首次年度会议。

亚投行在声明中称，来自该行57个创始成员国的理事和代表们将参加在北京举行的年会。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐