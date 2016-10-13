交行董事长称金融市场业务应成为商业银行转型发展重点方向

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月13日 - 中国交通银行(601328.SS) 03328.HK董事长牛锡明称，随着利率、汇率市场化的稳步推进，及互联网金融、金融脱媒的快速发展，商业银行面临转型发展挑战。在新金融形势下，金融市场业务应成为商业银行转型发展的重点方向，实现由资产持有型银行向交易型银行的转变。
中国金融时报周四刊登其署名文章指出，商业银行可通过积极介入货币、债券、外汇、衍生产品、贵金属等各个市场，扩大非信贷资金运作渠道和规模，在全球范围内优化资金投向与资产配置，在保证流动性的同时，让资产在流动中分散风险，保持盈利性与流动性的平衡，不断扩大利润增长源。
牛锡明认为，在推动金融市场业务转型发展过程中，应继续深化事业部体制机制改革，配套完善司库管理体制；优化非信贷资产结构，大力推动直投等新型非标投资业务发展。
同时，应将金融市场业务打造成交易型银行的主导型业务，因交易型业务风险范围涵盖信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等各个方面，须切实加强风险管理。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。