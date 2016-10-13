交行董事长称金融市场业务应成为商业银行转型发展重点方向

路透北京10月13日 - 中国交通银行(601328.SS) 03328.HK董事长牛锡明称，随着利率、汇率市场化的稳步推进，及互联网金融、金融脱媒的快速发展，商业银行面临转型发展挑战。在新金融形势下，金融市场业务应成为商业银行转型发展的重点方向，实现由资产持有型银行向交易型银行的转变。

中国金融时报周四刊登其署名文章指出，商业银行可通过积极介入货币、债券、外汇、衍生产品、贵金属等各个市场，扩大非信贷资金运作渠道和规模，在全球范围内优化资金投向与资产配置，在保证流动性的同时，让资产在流动中分散风险，保持盈利性与流动性的平衡，不断扩大利润增长源。