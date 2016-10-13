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中国财经 | 2016年 10月 13日 星期四 10:02 BJT

交行董事长称金融市场业务应成为商业银行转型发展重点方向

路透北京10月13日 - 中国交通银行(601328.SS) 03328.HK董事长牛锡明称，随着利率、汇率市场化的稳步推进，及互联网金融、金融脱媒的快速发展，商业银行面临转型发展挑战。在新金融形势下，金融市场业务应成为商业银行转型发展的重点方向，实现由资产持有型银行向交易型银行的转变。

中国金融时报周四刊登其署名文章指出，商业银行可通过积极介入货币、债券、外汇、衍生产品、贵金属等各个市场，扩大非信贷资金运作渠道和规模，在全球范围内优化资金投向与资产配置，在保证流动性的同时，让资产在流动中分散风险，保持盈利性与流动性的平衡，不断扩大利润增长源。

牛锡明认为，在推动金融市场业务转型发展过程中，应继续深化事业部体制机制改革，配套完善司库管理体制；优化非信贷资产结构，大力推动直投等新型非标投资业务发展。

同时，应将金融市场业务打造成交易型银行的主导型业务，因交易型业务风险范围涵盖信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等各个方面，须切实加强风险管理。（完）

(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)

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