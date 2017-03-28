交行2016年净利同比微增 今年不良资产压力依然很大

路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。

他在交行业绩发布会上并表示，交行集团将分拆交银国际，以控股子公司的形式实现上市，争取年内上市，且以后还要尝试其他子公司分拆上市。

“会努力争取净息差稳定，主要是央行货币政策利率方面的压力很大。”彭纯说。

交行今日公布的2016年年报显示，去年净利润增速1.03%，略高于市场预期；年末减值贷款率为1.52%，比上年末升0.01个百分点。

刊登在香港联交所的年报显示，该行2016年净利为672.10亿元人民币；上年净利则为665.28亿元，增速亦为1.03%。汤森路透I/B/E/S此前综合多名分析师预测的净利为659.47亿元。

交行去年实现利息净收入1,348.71亿元，同比降低6.45%，在净经营营收入中占比为69.50%；净利差和净利息收益率分别为1.75%和1.88%，同比分别下降31个和34个基点，但去年第四季度净利差和净利息收益率环比均上升2个基点。

交行年报并预计今年本集团总资产增长不低于5%。

年报并显示，报告期末，公司减值贷款微升，逾期贷款双降。减值贷款余额为624亿元，较年初增加61.94亿元，同比少增69.95亿元；逾期贷款余额较年初减少51.5亿元，逾期贷款占比较年初下降0.40个百分点。

截止去年末，交行资本充足率为14.02%，较年初上升0.53个百分点；核心一级资本充足率11.00%，降个0.14百分点；拨备覆盖率150.50%，较去年初下降5.07个百分点。

交行今年1月曾公告称，交银国际于2017年1月16日通过其联席保荐人向联交所呈交上市申请，申请交银国际的股份于联交所主板上市及批准买卖。（完）

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