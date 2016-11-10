交行11月将完成控股收购巴西BBM银行交割手续--副行长

路透北京11月10日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)副行长王江称，11月将完成控股收购巴西BBM银行交割手续；而且除伦敦分行外，还将有卢森堡分行、卢森堡子行下设罗马分行、巴黎分行等境外分行陆续开业。

交行去年5月就收购巴西Banco BBM S.A.(BBM)的控股权与BBM银行控股股东签署协议。BBM银行2014年底的总资产约31亿雷亚尔，净资产超过5亿雷亚尔。

王江在银监会新闻发布会上并透露，交行多伦多分行设立申请已获银监会批准，捷克、印度、南非等国机构设立计划也已启动。

他表示，在英国脱欧的敏感时期设立伦敦分行，主要原因在于交行此前在英国的子行，受当地严格的资本约束和单一客户、贷款集中度的控制，使业务难以发展。

“要保持在合规经营的要求下，加快我们的业务发展，子行的模式使我们捉襟见肘。”他称，”我们未来将依托分行相关牌照境内客户提供全球资产配置服务。”

他并提到，当前海外金融监管日趋严格，“英国金融监管正在有效的应对脱欧的影响，监管的政策也在进行调整，设立分行，也可能享受到监管放松的政策红利。”

交通银行周四正式宣布，该行伦敦分行周三正式开业，将进一步拓展交行在英业务发展空间。

交行三季报业绩显示，前三季度实现净利润525.78亿元人民币，同比微增1.03%；9月末不良贷款率为1.53%，较年初升0.02个百分点。（完）