交行11月将完成控股收购巴西BBM银行交割手续--副行长

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月10日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)副行长王江称，11月将完成控股收购巴西BBM银行交割手续；而且除伦敦分行外，还将有卢森堡分行、卢森堡子行下设罗马分行、巴黎分行等境外分行陆续开业。
交行去年5月就收购巴西Banco BBM S.A.(BBM)的控股权与BBM银行控股股东签署协议。BBM银行2014年底的总资产约31亿雷亚尔，净资产超过5亿雷亚尔。
王江在银监会新闻发布会上并透露，交行多伦多分行设立申请已获银监会批准，捷克、印度、南非等国机构设立计划也已启动。
他表示，在英国脱欧的敏感时期设立伦敦分行，主要原因在于交行此前在英国的子行，受当地严格的资本约束和单一客户、贷款集中度的控制，使业务难以发展。
“要保持在合规经营的要求下，加快我们的业务发展，子行的模式使我们捉襟见肘。”他称，”我们未来将依托分行相关牌照境内客户提供全球资产配置服务。”
他并提到，当前海外金融监管日趋严格，“英国金融监管正在有效的应对脱欧的影响，监管的政策也在进行调整，设立分行，也可能享受到监管放松的政策红利。”
交通银行周四正式宣布，该行伦敦分行周三正式开业，将进一步拓展交行在英业务发展空间。
交行三季报业绩显示，前三季度实现净利润525.78亿元人民币，同比微增1.03%；9月末不良贷款率为1.53%，较年初升0.02个百分点。（完）
(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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