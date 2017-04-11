交银中国财富景气指数上扬 经济回暖小康家庭信心增强

路透上海4月11日 - 中国国有商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周二发布的最新一期交银中国财富景气指数上升。调查结果显示，全国两会更加关注就业和医保等民生问题，并传递出进一步为实体经济降负的政策信号，小康家庭对未来经济发展的信心有所增强。

交通银行金融研究中心报告显示，4月交银中国财富景气指数为138点，较上期涨4点，三个一级指标均出现上涨，其中收入增长指数涨幅最大，达到7个点，经济景气指数和投资意愿指数分别上升6个和1个点。

报告指出，近期中国经济运行向好势头与本期受访家庭对宏观经济景气感受度保持一致。此外，今年政府工作报告释放出要加快推进基础性、关键性领域改革的信号，将在国企国资、财税体制、金融体制和服务业等多个方面，通过打破行政垄断、简政放权等来提升资源配置效率，激发微观主体活力。这些政策措施对提振居民家庭投资信心起到积极作用。

报告并称，近期股票市场稳中有升，使得小康家庭的投资收益预期转好，从而令他们对未来收入增长预期明显改善。

分投资产品种类看，股票、基金以及债券的投资收益指数相比上期涨幅扩大；而且小康家庭近阶段对基金、债券和股票的投资意愿亦明显上升。

本期在对小康家庭流动资产投资的调查中，投资意愿排名前三的品种分别为银行理财、股票和基金；而从家庭实际投资金额排名来看，排名前三的分别为股票、银行理财和债券。

受房地产调控政策的影响，本期调查中受访家庭不动产投资意愿呈持续下行态势。其中无自住房的刚需和持有一套住房的改善型家庭对不动产投资意愿下滑幅度最大。由此可见，提升限购、限贷力度，提高一二套房认定标准，缩短贷款年限等一系列措施对刚需家庭购房影响要大于多套房家庭。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在12万元人民币以上，成都的家庭年收入为10万元以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）