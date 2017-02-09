交银中国财富景气指数高位下滑 多套房家庭不动产投资热情降温

路透北京2月9日 - 中国交通银行发布最新一期交银中国财富景气指数报告，本期指数因季节性因素从上期140点的历史高位下滑6个百分点，至134点。三个一级指标也有不同幅度的回调，大多回落至2016年年中水平。

报告显示，节假日及雾霾天气导致企业生产放缓，小康家庭对经济景气信心不足；市场不确定性因素增多，家庭财产性收入减少；楼市调控和去杠杆政策下，多套房家庭不动产投资热情降温。

以下为交行提供的报告全文：

本期交银中国财富景气指数从上期140点的历史高位下滑6个百分点，至134点。三个一级指标也有不同幅度的回调，大多回落至2016年年中水平。其中，经济景气指数为130点，下滑6个百分点；收入增长指数为143点，下滑7个百分点；投资意愿指数为125点，下滑6个百分点。

回顾近三年的指数运行，交银中国财富景气指数及其一级指标在每年初都出现了不同程度的下滑，应该是受到季节性因素一定程度的影响。尽管本期指数出现一定程度回落，但仍处在指数创立以来的高位。

一、节假日及雾霾天气导致企业生产放缓，小康家庭对经济景气信心不足

本期经济景气指数为130点，下滑6个百分点。由于年底节假日临近以及雾霾天气的影响，很多企业减产限产，制造业生产有所放缓。从国家统计局发布的经济数据看，制造业PMI和非制造业PMI也均有下降。其中，12月制造业PMI为51.4%，较上月下降0.3个百分点。12月非制造业PMI为54.5%，比上月下降了0.2个百分点。投资景气指数和就业形势两个二级指数分别下滑8个和4个百分点。

投资方面看，虽然16年四季度国内经济增速略有回升，但受房地产市场政策收紧及对房地产投资带来的影响，国内固定资产投资将承压。外部特朗普新政对中国经济带来的不确定性因素较高，使得对外贸易和投资压力增加，且2016年12月美联储会议如期加息25个基点，资本外流和汇率贬值压力仍存，这些都是造成本期投资景气状况指数大幅下滑的原因。

就业方面，受整体经济环境影响，企业成本压力过重，就业压力变大，小康家庭对就业形势也抱谨慎态度，体现在本期现在和预期的就业形势小幅下滑。分区域看，各地区的经济景气指数均有不同程度的下滑。京沪深地区经济景气指数为135，在各地区中排名第一，而北部地区仍然垫底，这也是由于北部地区受雾霾影响较为严重，导致部分企业为降低污染物排放量而控制产量，因而导致北部制造业受到影响较大。

二、市场不确定性因素增多，家庭财产性收入减少

本期收入增长指数为143点，比上期回落7个百分点。其中家庭财务状况和投资收益两个二级指标也有不同程度的下滑。

家庭财务状况指数本期为148点，下滑6个百分点，表明近期小康家庭财务状况趋紧。从家庭收入看，总量方面，受访家庭当期收入降幅较大，导致收入下降的主要原因是近期股票市场的连续下跌使得家庭财产性收入减少；结构方面，由于年底大部分企业发放年终奖，导致劳动所得对家庭收入增加的影响超过50%。

从家庭支出看，日常花销在家庭总支出的比重仍最高。值得关注的是，随着春节假期临近，小康家庭未来在食品、餐饮、娱乐以及旅游、度假费用等方面的支出较之前有明显增加。

投资收益指数为139，较上期下滑7个百分点。由于2017年1月份股票市场表现不佳，加之其他多种投资产品的收益也有所疲软，小康家庭的投资收益下滑幅度较大。其中，现在投资收益指数下降幅度达8个百分点。分产品看，大部分流动资产收益指数呈下跌趋势，唯有宝类理财产品保持上涨，这和该类产品多为货币型基金，临近年末货币市场利率上升有关。同时像蚂蚁聚宝、招财宝等P2P平台出现上亿项目逾期风波，外汇大额交易新规出台、英国脱欧谈判开始、特朗普新政等一系列事件，导致市场不确定因素增加，造成股票、基金、债券、贵金属、外汇等一些投资产品近期收益不佳。

三、楼市调控和去杠杆政策下，多套房家庭不动产投资热情降温

本期投资意愿指数为125点，下跌6个百分点，回调至2016年9月水平。其中，不动产投资意愿指数下跌7个百分点，流动资产投资意愿指数下跌5个百分点。

本期流动资产投资意愿指数为133点。其中，现在流动资产投资行为指数跌7个百分点，造成这一跌幅的原因主要是国内股票市场的萎靡不振；此外，债券市场、期货市场和黄金市场未来形势不明朗，可能也使小康家庭对预期流动资产投资意愿指数持观望态度。

从投资意愿角度来看，银行理财产品和股票仍是小康家庭持有率最高的投资产品。受外汇大额交易新规影响，小康家庭对外汇投资意愿下降13个百分点。部分P2P平台项目逾期等负面新闻而使小康家庭对P2P网贷信心减弱。从投资金额来看，本期投资金额排名靠前的投资产品分别是银行理财产品、股票和基金。从持有率来看，本期持有率靠前的投资产品分别是银行理财产品、股票以及宝类理财产品。

本期不动产投资意愿指数下跌7个百分点至118。现在不动产投资行为指数下跌4个百分点，预期不动产投资意愿跌幅明显，达到10个百分点。2017年中央经济工作会议表明房地产市场调控仍将以收紧为主，把控信贷资源和控制房价，引导房屋需求回归居住本源。在当前房地产市场“抑泡沫”和“去库存”背景下，小康家庭对未来不动产投资持谨慎态度。

按拥有的房产数量看，现在各类人群对不动产投资意愿均有下滑，多套房家庭的现在不动产投资意愿下滑态势显着，达16个百分点，体现出之前出台的多项对于多套房家庭的政策（如限购政策、提高首付比率）成效显现。

从未来不动产投资意愿来看，或受房地产紧缩政策的持续影响，多套房家庭的投资意愿仍大幅下滑16个百分点，而刚需购房者对于未来不动产投资意愿明显增强了10个百分点。分城市不动产投资意愿来看，多地楼市调控效果显着，本期核心城市与非核心城市的不动产投资意愿指数均下滑，回落至2016年9月水平。今年一二线城市可能加大土地供应，但由于土地资源相对稀缺，未来房价仍不乏上涨空间。对于一些存量较大的三四线城市，未来仍面临缓慢的去库存过程。（完）