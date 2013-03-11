2012年银行业报酬增加 尽管决策者一直寻求限薪

* 35家银行2012年报酬总额增加100亿欧元

* 三分之二的银行人均报酬提高

* 欧盟决策者称其无权监管整体报酬

* 银行称报酬提高受到裁员及奖金延后支付的影响

路透伦敦3月11日 - 根据路透收集整理的数据显示，去年全球最大型银行向员工支付的报酬增加，其中35家银行较2011年总共增加100亿欧元(131亿美元)。

过去五年间，银行业人士的报酬一直是受人关注的焦点，在金融危机期间，该行业中的巨头得到了成百上千亿美元的纳税人资金的救助。

从那以来，决策者一直在寻求控制银行业奖金规模，他们表示，如果不这么做，会鼓励过度的冒险，有时会带来灾难性后果。

虽然监管者无权限制薪酬支付的绝对规模，但银行一直在谈论削减员工成本。

路透分析了EuroStoxx 600指标股指中银行及其美国同业的2012年业绩，发现该组的整体员工成本升至2,750亿欧元。

三分之二被纳入分析的银行提高了人均报酬，不过数家银行将此归因于裁员因素，至少部分是如此。35家银行中有18家的报酬比率提高。该比率衡量聘雇支出和营收的相对关系，是该行业偏爱使用的标尺。

比利时籍的欧洲议会议员Philippe Lamberts表示，上述数据表明，银行业并未削减报酬。他对银行业薪酬问题一向直言不讳，并支持欧洲议会成员最近达成的限制银行业奖金的规定。

“对我而言，这证实了我们在报酬方面所做的工作是必要的，”Lamberts表示，他所指的是通过欧盟银行业监管中的奖金规定及其他条款，来限制报酬规模的工作。

**比数字更复杂的情况**

金融人才服务公司--Morgan Mckinley近期调查显示，伦敦银行界人士在1月跳槽的平均加薪23%。

但银行不认同报酬增加的说法，表示事情远比数字所示的更为复杂。

美国零售银行巨擘富国银行却觉得去年人均薪资上涨2%左右至83,000欧元很正常，其薪资水平排在中段。

“我们为团队成员提供具有竞争力的薪酬，并承诺根据绩效来奖励，”一位发言人称。富国银行2012年税前获利创下285亿欧元的纪录高位，2011年为237亿欧元。

人均薪酬增幅超过税前获利增幅，在其他银行中也不算罕见。有八家银行人均薪酬增长，但税前获利却降低。

还有三家银行尽管实际录得亏损，但人均薪酬仍增长。

**裁员造成数据失真**

银行称，数据可能失真。银行一直在裁员，2012年就裁了9.3万人，一些亏损的银行裁得最多。裁员引发冗员成本，这些成本是与整体员工薪酬归在一类，其中也包括了退休金和工资税。

人均报酬是按年底员工总数为基础来计算，因数家银行未公布按总人数计的平均报酬，并拒绝向路透提供这一数字。

这意味着，如果一年里有大量员工离职，员工人均成本就被夸大了。不过，由于2011年的人均成本也是基于年底员工总数来计算，当时大多数银行也在裁员，因此整体数据提供的对比基础是一致的。

对于那些可以获知员工总数人均成本的银行，从数据可看出明显差别。仍为国有控股15%的爱尔兰银行(BKIR.I)公布的这组数据显示，人均报酬涨幅略少于4%，但按年底人数计算的成本升幅被夸大为9.5%。而这一年该银行的亏损扩大逾10倍至21亿欧元。

按年底人数计人均报酬涨幅最高的，是丹麦丹斯克银行，路透对此算出的涨幅是11%。

“这一数字并未准确反映丹斯克银行员工薪酬的变化情况，”该行高级副总裁Bent Jespersen说。

其表示，按工会协议涨薪1%，再加上“以个人表现进行小幅调薪”，推高了薪酬成本。该行称，员工离职也造成总人数下降。人均报酬涨幅排名第四的瑞士Banque Cantonale Vaudoise银行(BCVN.S)，也谈到了这个因素。

**递延奖金效应**

德意志银行(DBKGn.DE)人均成本增加5.9%，一名发言人表示，这个数据包含在2009年保证发放的递延奖金。她并指出，德意志银行过去一年发出很多的遣散费。

投资银行业巨擘高盛(GS.N)的人均成本增加8.8%，增幅居第三位。高盛不愿对此置评。就2012年欧元/美元平均汇价计算出来的数字来看，高盛的平均薪资也名列前矛，相当于31万欧元。

在这份分析中的另一家投行的消息人士指出，他们的员工平均成本没有办法和那些拥有庞大零售银行事业的业者相比较，因零售银行业务的员工成本较低。比较有意义的数据是薪酬比例。

高盛的税前获利增幅达82%，轻松超越平均薪酬增幅，而薪酬比例实际上则是从2011年的42%降至2012年的38%。

但综观所有分析报告中的银行业者，薪酬比率接近36%，高于2011年的34%。

智库Re-Define主管Sony Kapoor表示，欧洲决策者已经考虑对薪酬比率设限。Re-Define主要针对银行业等议题向立法人员提供建议。

“就总体的层面来看很难一体适用，”他说道，并指出很难设定一个水准能够应用在各种不同类型银行的不同业务。

**还不到庆祝的时候**

虽然部分人士承认正在享受薪酬环境改善的果实，但这种被不公平对待的感受仍笼罩在伦敦银行业上空。

纽约华尔街的感受也类似。

一家美国大型银行业者的高阶主管表示，交易员和银行人士一直拿他们2009年的薪酬做比较，当年度美国银行业获利和奖金相当具有代表性。

他说，就连那些去年表现优异且领到较多奖金的人，也觉得他们没有获得足够的回报。

决策人士表示，根据路透数据中所显示的薪酬水准，银行人士领太多了。路透数据显示，整体银行业325万名员工的平均每人成本为8.74万欧元。

股东施压银行为他们带来更多报酬，并减少给员工的部分。议员Lamberts表示，各个曾对银行业纾困的政府应该强迫银行减薪。

“人们对于那些曾受国家援助的银行非常恼火，他们觉得‘那是我们的钱，但银行人士怎么还领那么多钱？’”欧洲议会经济货币事务委员会主席，英国籍的Sharon Bowles表示。

但并非所有人都认为薪酬减少就是好事，这当中也包括欧洲雇主联盟(Federation of European Employers)主席Robin Charter。

“政界人士和官员常常忽略的是，金融业的高薪、特别是高额变动薪酬的目的在于避免诈欺、保留人才、驱动优质表现及鼓励持续任用。”(完)

(编译 丁琦/石冠兰/艾茂林/张明钧; 审校 沈以文/侯向明)

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