中国工行明确不承担中信信托项目本息偿还 否认其为通道项目

路透北京6月8日 - 以市值计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一就中信信托设立的5亿元人民币信托项目兑付危机对路透表示，工行山西分行仅为该信托计划的资金代收付银行，不承担本息偿还、担保和纠纷处理的责任。

不过，信托业内人士普遍认为，工行在中信信托该项目中收取3.5%的费用相对较高，甚至超过信托公司在项目中的利润；其较高的收费显示出该业务中银行和信托的地位，或说明该信托为通道项目。

工行总行转述其山西分行官方回复称，“古冶1号、2号”信托计划是由中信信托向工行山西分行推荐，而非工行向中信信托进行推荐。

“在‘古冶1号、2号’信托计划中，中信信托是受托人，投资者是委托人，双方签订信托资金合同构成相关法律关系，中信信托作为受托人基于专业、审慎、尽责的原则自主管理、运用和处分信托财产。”工行表示。

根据中信信托此前提供的资料，“中信·古冶集团铸造产业链信托贷款集合资金信托计划”，募集资金5亿元向山西古冶实业集团发放贷款，用于“年产20万吨高端精密铸造项目一期工程”和“铸造产业链上游的黄草沟煤矿技改工程”。

中信信托上周五指出，工行在古冶信托计划中扮演项目推荐和产品包销的角色；工行山西分行于2012年邀请中信信托定制信托计划向古冶集团发放贷款；信托计划项下信托受益权不分层，由工行山西分行私人银行部和工行总行个人金融部分两期向其行内143名投资者进行全额定向发售。

对工行山西分行在这一项目中收取较高费用，工行表示，该行根据与中信信托签署的代理资金收付协议、资金保管协议和资金监管协议收取约3.5%的费用，符合当期市场同业收费水平。

该项信托计划合同显示，工行山西分行及工行山西交城支行共收取代理收付费、其他代理费、保管费、监管费等四项费用加权平均约为3.5%/年，信托三年间，应收取费用合计约为5,102万元；而受托人中信信托收取信托手续费率为1.9%/年，合计应收取2,793万元。

“工行收取3.5%的费用可能比信托公司的利润还要高；这个事情中信信托可能就收了个通道费用，当个冤大头，在通道项目中信托是弱势，银行是强势。”一位信托业内人士认为。

另有行业内人士称，不管是不是通道业务，都要以签订的法律合同为准，即使是工行发起的项目，从法律关系上其也没有承担兑付责任的依据，毕竟投资人和信托公司签订了合同。

在解决方案上，工行指出，该行山西分行作为资金代收付银行，始终积极支持、配合中信信托开展兑付准备工作，在得知信托计划延期兑付后，工行山西分行主动与中信信托联系，并提出召开由融资方、信托公司、银行、客户代表参加的座谈会，督促各方共同努力推动信托计划兑付。

而中信信托此前表示，产品延期后，从去年1月至今年5月27日，该公司向工行提交了六套重组方案，从最初的贷款2.35亿元到1.5亿元，到现在为止工行仍没有明确的答复；该公司亦将与工行协调重组方案。

中国信托行业协会数据显示，截至去年末，有369笔项目存在风险隐患，涉及资金达到781亿元。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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