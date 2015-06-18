中国银监会明确国开行债信风险权重长期为零 不设到期日--国开行

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月18日 - 中国国家开发银行周四表示，银监会已明确银行业金融机构投资于国开行的金融债券视同对政策性银行债权，风险权重为零。至此，国开行债信政策得到了妥善落实。分析人士认为，这或暗示国开行的定位回归。
国开行网站新闻稿指出，为推进国家开发银行深化改革，充分发挥开发性金融的作用，银监会日前正式明确了国开行的债信监管政策。
国开行援引银监会表述称，国开行的债信政策长期稳定，不设到期日，体现了国家对国开行继续给予信用支持的原则；同时，债信政策对国开行的人民币、外币金融债券均适用。
国开行有关人士表示，该行将按照国务院批复的国开行深化改革方案要求，坚持开发性金融机构定位，继续做好发债筹资，更好地服务国家经济社会发展。
有业内人士表示，此前国开行发行的金融债券的风险权重一直为零，但是以延期的方式进行，而这次落实债信问题或为开行定位的回归。
根据监管规定，国开行2008年转型成为商业银行后，国开债不再享有国家主权信用等级，而是以延期的方式暂定风险权重为零，并视同政策性金融债处理。
中国国务院此前批复三大政策性银行的改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构。（完）
(发稿 李贺 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。