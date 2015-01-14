独家：高盛给圣灵银行贷款恐沦为坏账 获利和奖金受到影响

路透纽约1月14日 - 消息人士告诉路透，高盛集团第四季不得不减记贷给陷入困境的葡萄牙圣灵银行(BES)的贷款，这不仅影响了公司的获利，还降低了部分员工的奖金。

这次减记发生在第四季末，此前葡萄牙央行在12月22日作出一项决定，使圣灵银行的部分债权人遭受重创。

消息人士称，高盛的一群高管在圣诞节前夜举行电话会议，讨论资产减记问题，以及会对员工奖金产生怎样的影响。圣灵银行的这笔贷款本来有15-20人参与，但由于高盛计算奖金的方式，集团内部多达50人将受到影响。

高盛成立了一个名为Oak Finance Luxembourg SA的实体，7月时高盛和部分客户通过该实体向圣灵银行提供8.35亿美元贷款。8月时葡萄牙央行介入，向圣灵银行提供44亿欧元(52亿美元)救助，并将其一分为二：一个是名为Novo Banco的资产状况良好的新银行，一个是承载遗留问题并将关闭的实体。

高盛发言人Fiona Laffan称，高管们以为通过Oak Finance提供的贷款将在圣灵银行重组后受到保护，这部分是因为一名葡萄牙央行高官给予这样的书面表述。但12月23日，Novo Banco在一份监管文件中称，葡萄牙央行决定不将高盛提供的贷款转入新实体。

因此，高盛及其客户收回贷款的机率渺茫，高盛财务人员不得不减记贷款的价值。

目前无法得知8.35亿美元的贷款中有多少直接出自于高盛、减记的规模有多大、或者是有多少的奖金会受到影响。Laffan拒绝提供相关细节，其他消息人士也不愿提供。这些消息人士由于无权公开讨论此事要求匿名。

目前尚不清楚发起并设计提供给圣灵银行贷款的主要负责人是谁，不过这样的贷款通常得通过整个公司的资本委员会，该委员会成员包括高阶主管如财务长Harvey Schwartz及风险长Craig Broderick等。

高盛参与这笔贷款的人员来自于证券部门及隶属投行部门的融资小组。

一名人士表示，减记贷款对于获利没有产生“实质性”影响，意味着高盛周五公布财报时不必详实披露细节。高盛已就这笔贷款曝险进行对冲，有助于降低潜在亏损。

不过另一名消息人士称，高盛是“主办”贷款方，也就是说高盛提供的融资最多，该行当时也未能如初步规画的配销这部分贷款，因当时圣灵银行的财务情势急转直下。

巴克莱分析师Jason Goldberg周二发布一份报告指出，他预期高盛营收派发给员工的数额将少于去年，以确保股东的获利维持在合理水准。分析师平均预期高盛第四季每股盈余(EPS)为4.35美元，上年同期为4.60美元。(完)

(编译 李春喜/张明钧; 审校 王丽鑫)

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