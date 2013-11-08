国际央行热情参与国开行点心债 市场结构成熟化

记者 李珊珊

路透香港11月8日 -中国政策性银行睽违15个月后重回点心债市场，在下半年供给空窗期，国开行长短年期点心债获得不同目的投资者欢迎。更令市场参与者雀跃的是，投资者面向由亚洲扩大至欧洲及非洲，各国央行参与也提高，反映点心债市场结构迈向成熟化。

国开行此次的二、五年及15年期点心债标售中，短年期债大受国际央行欢迎，超额认购一倍多；长年期债券则受到台湾保险业者的青睐。原订不低于30亿元的发行额度，最终加码至45亿元。

承销商指出，此批债券吸引央行及主权基金参与，澳门金管局是单一最大认购者，并为首次向东盟10国配售。此外，按地域分，投资者也由常见的大中华、新加坡基金，扩大至中东、北欧以及非洲地区。

“我们看到非常大额的央行订单，来自于亚洲、中东，有的期限可能占到三分之一。” 中银香港全球市场部副总经理王彤说。

他指出，这些央行对于点心债感兴趣、进行研究到下单，是最近一两年的事。主要是人民币持续推进国际使用，中国经济稳建增长，使得央行外汇管理时纳入人民币资产。

“官方投资非常谨慎，一旦作出决定，就会持续。这些央行作出投资（人民币）决定，就会持续。”他说。

投资银行人士也指出，美国最终会逐步退出量化宽松（QE），美债收益率有上涨压力。就汇率风险来说，人民币长期看升，台湾等地外国投资者持有人民币债券的避险成本相对美元债券小，也令投资者对于点心债需求不断。

此次15年债券主要投资者--台湾保险业者为例，海外部份大多以美元债券为投资，即便使用一篮子避险，平均成本也在150-200基点（BP）之间，一旦遇上台币急涨，避险成本几乎将海外收益吃掉一半。但投资人民币债券的避险成本相对小，“等到（升值）趋势反转，再来避险也不迟。”一投行人士说。

根据汇丰资料，10月以美元计价的点心债收益率(资本利得+汇差)达到了1.7%，为一年来高点。

人民币跨境使用活跃度增加，也为中资银行带来新的契机。评级机构惠誉称，随着中资企业加大海外投资以及人民币国际化，预期中资银行海外布局的脚步将持续迈开。

惠誉指出，中资企业与海外市场的贸易连结及投资与日俱增，透过跨境贸易及合格投资来增加人民币使用，为中资银行创造了更多提供金融服务的机会，同时也推进人民币进一步国际化。

金管局资料显示，今年1-9月点心债发行量为754亿元，至9月底的未偿还余额为2,930亿元，2012年底时为2,372亿元。至9月底的人民币贷款余额为1,071亿元，较去年底的790亿元增加约36%。

在贸易结算方面，今年首九个月经香港银行处理的结算额达到2.62万亿（兆）元人民币，比去年同期增加36%。往内地与往香港的贸易结算支付的比例约为1:1.2。

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 51,515.1 144

2. 渣打银行 24,527.9 85

3. 法国巴黎银行 23,998.3 79

4. 星展 6,803.7 17

5. 工商银行 3,826.7 11

**本周市场动态**

--中国财政部表示，将于11月21日在香港发行100亿元人民币国债，其中通过配售银行和香港交易所平台向香港居民发行30亿元2年期人民币国债，还将通过香港债务工具中央结算系统（CMU）面向机构投资者招标发行70亿元，包括3年期50亿元，5年期20亿元。这是今年第二批的国债，此前已于6月26日在香港发行130亿元。

--德意志银行(DBKGn.DE)获准在上海自由贸易试验区设立支行。成为最新一家在此"试验田"设点的外资机构。迄今在自贸区获准设点的非中资机构有花旗、星展、恒生银、东亚银、汇丰。

--消息人士表示，台湾允许陆资企业至台发行以人民币计价的债券(宝岛债)，但不会一步到位，而是将采香港模式渐进开放，以中资政策银行先行，并设定陆企发行总额上限控管。

--中国银行发布第三季跨境人民币指数为190点，较上季升4点或2.15%，较上年同期升46点或31.94%，因跨境直接投资拉动指数上升，反映出人民币跨境流出持续成长。

--香港财政司司长曾俊华称，香港政府向中央相关部委建议推动更多人民币计价的金融产品业务，以进一步推动香港的离岸人民币业务和巩固香港作为国际金融中地位。

--台湾央行副总裁杨金龙表示，希望未来台湾金融机构可直接将人民币贷予大陆台商聚集地企业例如昆山、上海、深圳、厦门，循香港前海模式。若获中国央行同意，这有望扩充台湾的人民币回流中国的管道。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。)开通此服务。