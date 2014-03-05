银监会展开银行储蓄与“余额宝”等互联网理财情况调研--消息

路透香港3月5日 -继中国央行行长周小川日前表态“不会取缔余额宝等金融产品，但会加大对互联网金融的监管”后，两位消息人士透露，银监会周三亦展开了向银行储蓄与互联网理财情况的调研，尤其是针对“两率一致问题”。

据消息人士介绍，银监会要求银行上报的“两率一致”是指基金公司同业存款提前支取时，仍享受定期利率。

“银监会已开始调研银行对货币基金和互联网产品的两率一致问题了，让我们上报相关数据，如同业定期存放中的基金公司定期存款、应付利率、两率是否一致。”一位商业银行人士称。

路透了解到，银监会给出的互联网理财产品定义是互联网企业与基金公司合作或基金公司借助互联网推出的以余额宝、现金宝、理财通、活期通、百度白发、天天益、现金宝、现金通为代表的货币基金产品，不含通过传统渠道和银行网站等代销的货币基金产品。

路透目前暂未联系到银监会对上述消息予以置评。

余额宝类互联网理财产品自诞生以来争议不断却又迅猛发展，大部分此类理财产品配置在银行同业存款，因规模较大，这类货币基金在银行都享受着“提前支取协议存款不罚息”的特权。

“之前这些互联网理财产品协议存款都可提前支取，银行会按照约定利率支付利息，基金公司在保证流动性的同时，无需承担利息损失。一定程序上是货币基金把风险转嫁给了银行。监管层介入后，这种格局肯定是要被打破的。”一位商业银行人士称。

此前，路透亦报道了银行业协会内部研讨会近日考虑由协会出台相关自律规范文件，按有关监管规定，将“余额宝”等互联网金融货币基金存放银行的存款纳入一般性存款管理，不作为同业存款，按规定缴纳存款准备金，并严格遵守监管规定，利率上限执行同档次基准利率1.1倍，提前支取按照活期存款利率计息或收取罚息。

去年6月，国内最大电子商务企业阿里巴巴集团ALIAB.UL旗下支付宝与天弘基金开始联手推出主要针对个人闲钱投资的“余额宝”产品，将支付宝余额转成货币基金，并享有数倍于活期存款的利息。最近余额宝产品规模已突破4,000亿元人民币，这意味着最近一个月内其规模净增1,500亿元，规模扩张加速。

**“两率一致性”暴露或拉低互联网理财收益**

消息人士并表示，银监会若让银行上报“两率一致性问题”，则银行或会取消这些互联网理财产品享受的“提前支取协议存款，按定期存款计算收益、且不罚息”等特权。如此，互联网理财产品普遍达到6%以上的收益或会缩水。

“‘提前支取按照活期存款利率计息或收取罚息’这一点是银行业内可以达成行业自律规范的，这就取消了所谓的‘抽屉协议’。”上述人士称。

他并称，若互联网理财产品存放银行存款后续纳入一般性存款，则需要计算贷存比、需要上缴人民银行备付金、一般性存款利率最高只能上浮10%，而这些举措都会限制这些互联网基金的发展速度，但他预计这些举措不会很快实施。

以余额宝为代表的互联网货币基金近期资产规模突飞猛进，但在资产配置上过度依赖协议存款，已引起中国监管部门广泛关注。据财新网此前报导，中国证监会将出台一份管理规定，以确保货币基金的风险准备金能够覆盖协议存款的未支付利息。

一位基金公司固定收益部人士则表示，监管层渐次给互联网理财带来的约束更有利这个行业的健康发展，有利于整个金融环境的正常循环。（完）

(记者 赵红梅; 审校 张喜良)

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