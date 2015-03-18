中国兴业银行称通过兴业信托间接控股兴业期货 持股比例70%

路透上海3月18日 - 向着金融全牌照步伐不断迈进的中国兴业银行(601166.SS)周三称，公司透过兴业信托间接控股兴业期货，兴业信托持有兴业期货股权比例已增至70%。

刊登在上海证券交易所的公告称，兴业国际信托有限公司受让上海杉融实业有限公司持有的兴业期货有限公司40.3%股权，受让后持股比例增加至70%，现已完成工商变更登记。

兴业国际信托注册地为福建省福州市，注册资本50亿元人民币，兴业银行持有其73%股权；兴业期货前身为宁波杉立期货，在兴业信托入股后更名。

本月稍早，市场传出兴业银行拟收购华福证券的消息。不过该行表示，当时还没有直接收购或控股华福证券，仅是控股子公司兴业信托持有其少量股权。待相关监管政策明确后，兴业银行将研究具体方案，推动公司综合经营发展战略。

兴业银行周三收报17.14元人民币，近三个月累计涨幅近两成。(完)

参看公告详情，可点选上海证券交易所 here

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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