银行不能盲目追求规模扩张--中信银行高层

路透上海7月4日 - 中国股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)常务副董事长陈小宪表示，此前的流动性困局提示银行，决不能盲目追求规模扩张，对于利率高度敏感的同业业务应审慎对待，以期限错配支撑的资产业务必须加以总量限制；对于单纯为扩大总资产规模而人为虚假冲高双边同业业务的行为，应坚决处罚，因为这无异于自掘坟墓。

陈小宪在21世纪经济报 道上撰文指出，本次银行间流动性危机发生后，作为市场的参与主体，银行更应从自身的经营理念和管理体制上寻找内因。本次流动性事件充分暴露了一些商业银行在经营理念、内部管理、业绩评判、风险管控等方面存在的深层次问题。

他谈到，长期以来，国内许多银行在发展中存在浓厚的“规模冲动”和“速度情节”。从2007年底至今，短短五年多时间，银行业资产和贷款规模分别增长了1.4倍和1.5倍。部分银行甚至通过同业资产与同业负债双边扩张的方式，人为做大总资产规模。在规模快速扩张的同时，银行资金大量短借长用、期限错配严重，杠杆效应不断扩大，蕴含着巨大的流动性风险。

一旦货币政策收紧，将加速“去杠杆化”的进程，迫使银行大量收缩同业业务和票据融资，市场的清偿能力和流动性问题将面临严峻考验。本次流动性事件就充分暴露了这一问题，给银行的经营理念敲响了警钟。因此，银行必须回归稳健经营本源，脚踏实地从以规模扩张为主的粗放发展逐步转向规模增长与存量优化并重的集约化发展模式。

此外，在处理风险管理与业务发展关系的问题上，国内银行还需要更加审慎，必须建立起科学的前中后台制衡机制，通过明确的职责定位、流程安排和考核机制来相互约束、紧密制衡。

陈小宪还指出，目前国内银行普遍采取的是以规模增长、市场排名为导向的绩效考评机制，考核指标多以时点指标为主，表现出明显的短期化倾向，淡化了安全性、流动性这些最基本的银行经营原则。

他表示，这种过于片面的业绩评价标准在一定程度上催生了商业银行粗放型发展的冲动，造成每到月末、季末银行存款规模出现激增，月初、季初存款规模又大幅下滑，人为地放大了银行体系以及货币市场的波动，对流动性管理带来很大的难度。

因此，国内银行必须兼顾短期业绩与长期发展、业务增长与风险防范的平衡，加大对效益、质量、规模协调发展等综合性指标的考核，加快从强调财务结果考核到强调过程、管理、机制、效率考核的转变，只有这样才能建立起科学的长效评价机制。

他并认为，必须更加强调金融创新的风险管控，金融创新过程的延伸必须要有风险控制环节的延伸。金融创新至少应包括三点原则：一是金融创新要以支持实体经济发展为根本；二是金融创新要以适度有效为基本出发点；三是金融创新要以有效的风险控制为前提。

中国央行行长周小川此前表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。他并表示，央行作为最后贷款人，如有机构确实流动性特别困难，不会放手不管。 (完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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