银监会出台金融租赁管理办法 放宽设立门槛扩大业务范围

中国1-3月房地产开发投资同比增9.1% 新开工面积增11.6%--统计局
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布，1-3月全国房地产开发投资同比增长9.1%，增速比1-2月份提高0.2个百分点；房屋新开工面积同比增长11.6%，增速提高1.2个百分点。
路透北京3月18日 -中国银行业监督管理委员会发布金融租赁公司管理办法，放宽了金融租赁公司设立门槛，不再区分主要出资人和一般出资人，且取消了主要出资人出资占比50%的规定。
刊登在银监会网站上的办法称，符合条件的五类机构均可作为发起人设立金融租赁公司，但发起人中应该至少包括一家符合条件的商业银行、制造企业或境外融资租赁公司，且其出资占比不低于30%。
办法并扩大了金融租赁公司的业务范围，包括放宽股东存款业务的条件，拓宽融资租赁资产转让对象范围，增加固定收益类证券投资业务等。
此外，实行分类管理制度，允许符合条件的金融租赁公司开办发行金融债、资产证券化等升级业务，并允许金融租赁公司试点设立子公司。
在风险管控方面，办法要求股东强化风险责任意识，适时为金融租赁公司提供流动性支持，补足资本金等。同时，办法还完善了金融租赁公司的经营规则和审慎监管要求，强调融资租赁权属管理和价值评估，加强租赁物管理与未担保余值管理等。(完)
参看更多细节，请点选银监会网站(www.cbrc.gov.cn)
(发稿 李贺；审校 李文科/张喜良)
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