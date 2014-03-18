银监会出台金融租赁管理办法 放宽设立门槛扩大业务范围

路透北京3月18日 -中国银行业监督管理委员会发布金融租赁公司管理办法，放宽了金融租赁公司设立门槛，不再区分主要出资人和一般出资人，且取消了主要出资人出资占比50%的规定。

刊登在银监会网站上的办法称，符合条件的五类机构均可作为发起人设立金融租赁公司，但发起人中应该至少包括一家符合条件的商业银行、制造企业或境外融资租赁公司，且其出资占比不低于30%。

办法并扩大了金融租赁公司的业务范围，包括放宽股东存款业务的条件，拓宽融资租赁资产转让对象范围，增加固定收益类证券投资业务等。

此外，实行分类管理制度，允许符合条件的金融租赁公司开办发行金融债、资产证券化等升级业务，并允许金融租赁公司试点设立子公司。

在风险管控方面，办法要求股东强化风险责任意识，适时为金融租赁公司提供流动性支持，补足资本金等。同时，办法还完善了金融租赁公司的经营规则和审慎监管要求，强调融资租赁权属管理和价值评估，加强租赁物管理与未担保余值管理等。(完)

参看更多细节，请点选银监会网站(www.cbrc.gov.cn)

(发稿 李贺；审校 李文科/张喜良)

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