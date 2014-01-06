防范化解七类金融风险 试点成立民营银行--银监会（更新版）

* 今年防范地方平台、产能过剩等七类风险--银监会

* 2013年新增信贷8.9万亿元，贷款余额同比增14.2%--消息

* 拟首批试点3-5家民营银行业金融机构

(新增更多内容和背景)

路透北京1月6日 -中国银监会周一召开会议称，今年将切实防范和化解地方平台、产能过剩、影子银行等七类风险，同时推进银行业开放，拟首批试点3-5家民营银行业金融机构。

另据三位银行消息人士透露，该会议传出2013年的全部新增信贷为8.9万亿元人民币，贷款余额同比增速为14.2%，不良贷款率1.05%。

银监会网站新闻稿称，今年将切实防范和化解金融风险隐患，内容包括缓释平台贷款风险，坚持“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”，审慎稳妥地缓释平台贷款风险；严控房地产贷款风险，高度关注重点企业，继续强化“名单制”管理。

防化产能过剩风险，通过产能整合重组、技术改造，促进生产资源有效利用，盘活沉淀在过剩产能上的信贷资产，减少风险总量；紧盯流动性风险，提高资金来源稳定性；谨防信息科技风险；盯防市场风险和操作风险。

在影子银行监管方面，银监会强调防范四种业务风险：对于理财业务，建立单独的机构组织体系和业务管理体系，不购买本行贷款，不开展资金池业务，资金来源与运用一一对应；对于信托业务，要回归信托主业，运用净资本管理约束信贷类业务，不开展非标资金池业务，及时披露产品信息。

对于小额贷款公司，会同有关部门制定全国统一的监管制度和经营管理规则，落实监管责任；对于融资性担保公司，明确界定担保责任余额与净资产比例上限，防止违规放大杠杆倍数，建立风险“防火墙”。

中国已将防控地方债务风险列为明年经济工作重要任务，中国银监会也在去年12月称，将进一步健全对地方政府贷款的风险识别、评级与管理机制，确保平台贷款余额不增，结构优化，还款来源落实。

有关国务院下发对影子银行监管的文件内容也于今天报出，显示防范风险已成为中国银监会未来工作的重中之重。

**试点成立民营银行**

银监会会议还表示，2014年将深入推进银行业改革开放，探索逐步放宽外资银行进入门槛、经营人民币资格条件以及分行营运资金要求，进一步支持上海自贸区和金融改革试验区的银行业改革。

银监会将拓宽民间资本进入银行业的渠道和方式。一方面引导民间资本参与现有银行业金融机构的重组改制，另一方面试办由纯民资发起设立自担风险的银行业金融机构，拟首批试点三至五家。

中国政府去年7月5日发布的“金十条”提出，“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。”

据不完全统计，去年有超过35家名称中带有“银行”字眼的企业名称获得国家工商总局核准。而明确表示具有开办民营银行意愿的企业或近30家。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯/杨淑祯)

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