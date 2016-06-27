高盛和美银美林下调英镑短期预期 但认为续跌空间不大

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透伦敦6月27日 - 美银美林和高盛周一将对英镑的短期预期下调至略低于当前水准，均表示继上周退欧大跌后，年底前进一步下跌的空间可能有限。
英镑上周五经历现代史上最大单日下挫，上述两家银行均因此下调了对2016年剩余时间对英镑的预期，其中美林美银下调近0.03美元。
但高盛预计，到今年年底，英镑将处于周一所在的1.34美元附近，并预期在英镑兑欧元和美元未来三个月见底后，料将稳步回升。
“中期而言，我们认为英镑会重获一定动能，”高盛策略师在一份报告中称。
“我们认为，这次引发的政治不确定性不会像雷曼兄弟破产时那么大，也不会有同样的全球影响。我们现在预计英国会在2017年上半年陷入技术性衰退，但是按历史标准衡量，应该会是一次较为温和的衰退。”(完)
(编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。