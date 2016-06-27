高盛和美银美林下调英镑短期预期 但认为续跌空间不大

路透伦敦6月27日 - 美银美林和高盛周一将对英镑的短期预期下调至略低于当前水准，均表示继上周退欧大跌后，年底前进一步下跌的空间可能有限。

英镑上周五经历现代史上最大单日下挫，上述两家银行均因此下调了对2016年剩余时间对英镑的预期，其中美林美银下调近0.03美元。

但高盛预计，到今年年底，英镑将处于周一所在的1.34美元附近，并预期在英镑兑欧元和美元未来三个月见底后，料将稳步回升。

“中期而言，我们认为英镑会重获一定动能，”高盛策略师在一份报告中称。

“我们认为，这次引发的政治不确定性不会像雷曼兄弟破产时那么大，也不会有同样的全球影响。我们现在预计英国会在2017年上半年陷入技术性衰退，但是按历史标准衡量，应该会是一次较为温和的衰退。”(完)