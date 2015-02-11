工行首推人民币结算商品交易业务 简化企业衍生品交易换汇

路透北京2月11日 - 全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三表示，该行近日在中国率先推出人民币结算商品交易业务，国内企业可以通过人民币参与大宗商品衍生品交易。

工行相关负责人称，人民币结算商品交易业务分为“美元报价、美元结算、由客户办理结售汇”和“人民币报价、人民币结算、由银行办理结售汇”两种交易模式；其中，前者已经正式开展交易，后者随后会很快推出，将更方便企业直接使用人民币开展交易。

“凭借该项业务，客户以交易记录与工行清算价差后即可保留外汇交易收入，不用再向外管局进行审批；而选择人民币报价结算服务的客户可以直接获得人民币，也不会占用自己的换汇额度。”业内人士指出。

业内人士认为，工行人民币结算商品交易业务的推出满足了缺乏外汇资金的企业开展商品交易套期保值的需求，同时也顺应了人民币跨境使用不断扩大的趋势，扩展人民币用于支付和结算的应用场景。

工行介绍，该行于2011年开办了美元结算商品交易业务，此次推出的人民币结算商品交易业务涵盖大宗商品范围包括贵金属、基本金属等五大类30余种商品，可用衍生品涵盖远期、掉期、期权等不同类型的金融工具。

中国央行上海总部周二表示，今年外汇工作重点包括，推进跨国公司外汇资金集中运营试点；扩大支付机构跨境外汇支付业务试点；深化银行办理大宗商品柜台衍生品交易的结售汇业务试点等。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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