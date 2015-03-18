2月银行代客结售汇连六个月逆差 规模减至612亿元--中国外管局

路透北京3月18日 - 中国国家外汇管理局周三公布，2月银行结售汇逆差规模扩大至1,054亿元人民币（等值172亿美元）。其中，银行代客结售汇连续第六个月逆差，但规模缩减至612亿元；银行自身结售汇转为逆差442亿元。

上述数据与2月人民币兑美元持续走贬势头相一致，显示在强势美元下，境内结汇意愿仍然较弱。2月人民币即期贬值0.3%，同期美元指数.DXY上涨0.47%。

刊登在外管局网站的数据并显示，2月银行代客远期净售汇扩大至942亿元；截止2月末，远期累计未到期净售汇271亿元，逆转上月底净结汇状态。

此外，当月境内银行代客涉外收付款顺差较上月缩减至1,125亿元（等值183亿美元）。

外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

2月 15年1 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 14年1

月 月 代客结售汇净额 -99 -116 -114 -72 -238 -79 33 101 152 68 79 411 459 763 （亿美元） 以亿元人民币计 -612 -714 -699 -440 -1,462 -482 204 621 938 416 489 2,521 2,805 4,658 代客收付款净额 183 367 -122 -66 -70 -172 -122 94 142 208 37 54 136 313 （亿美元） 以亿元人民币计 1,125 2,250 -745 -403 -428 -1,060 -752 578 847 1,280 230 329 831 1,911 代客远期结售汇净 -154 -59 51 19 -18 -63 57 10 -27 9 15 27 227 254 额（亿美元） 以亿元人民币计 -942 -359 314 120 -112 -386 349 60 -165 53 91 165 1,390 1,548 远期累计未到期结 -44 79 125 132 133 173 228 248 318 450 525 584 679 591 售汇净额（亿美元 ）* 以亿元人民币计* -271 486 767 807 820 1,064 1,408 1,527 1,959 2,778 3,232 3,593 4,158 3,607

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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