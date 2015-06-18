国开行与中银香港达成首笔跨境回购交易 金额50亿元

路透上海6月18日 - 中国外汇交易中心周四公告，国家开发银行与中银香港达成50亿元人民币的质押式回购，这是6月初央行批准境外人民币清算行及参加行开展银行间市场回购交易后，达成的首笔跨境回购交易。

该中心在官方微信发布的消息称，上述交易中，质押券含国开债30亿元，也是国开行获准开展国开债质押回购以来，正式开展的第一笔国开债回购交易。

“此交易的达成，标志着人民币境内外市场的进一步连通，对于人民币国际化进程具有重要意义。”外汇交易中心表示。

中银香港是央行批准的首家离岸人民币清算行，2010年获准进入银行间市场，其境内债券投资余额逾700亿元，占全部境外机构债券投资余额比例超过10%。

中国央行本月初发布通知，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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