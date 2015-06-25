德国商业银行获中国境内外汇期权交易许可

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月25日 - 德国第二大商业银行--德国商业银行（Commerzbank）(CBKG.DE)周四称，其企业及资本市场部门获中国国家外汇管理局许可在中国境内进行外汇期权交易。
该行亚太区企业及资本市场主管Nick Johnston称，获此许可，正值中国进一步推动自由化、鼓励境内期权市场实现双向流动和提高流动性时期。
“我们的企业和机构客户通过货币期权交易来对冲外汇波动的需求与日俱增，他们寄希望于这一市场持续增长。”他并称。
该许可允许中国企业和机构购买和出售外汇期权，赋予他们更高的灵活性以及更广泛的结构化解决方案，以对冲人民币汇率波动，进而提高整体风险管理水平。
德国商业银行的核心市场分别位于德国和波兰，为超过30%的德国对外贸易提供融资服务，并在为中小企业融资领域占据绝对领导地位。总计服务约1,500万个人客户以及100万商业和企业客户，2014年的营业收入总额约90亿欧元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。