交行与汇丰银行达成内地与香港基金互认业务合作协议

路透上海6月11日 - 在中国和香港两地证监会稍早发布内地与香港基金互认的监管合作备忘后，香港上海汇丰银行与其战略合作伙伴交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四联合宣布，双方已达成协议，将在上述政策框架下进行基金互认业务合作。

公司新闻稿显示，双方将按两地相关监管规定，开展内地与香港互认基金的代销、代理等业务的全面合作，并在金融业务创新和金融服务需求等领域进一步加强信息交流。双方将凭借各自境内外优势，共同推进新业务在两地的开展，继续巩固和深化两行合作。

汇丰大中华区行政总裁黄碧娟表示，“两地基金互认再次彰显了香港在人民币资本项目可兑换进程中的关键作用，对于香港金融市场多元化发展亦具有重要意义，并将巩固香港作为区域资产管理中心的地位。”

根据此前证监会的公告，符合互认条件的基金须成立一年以上，资产规模2亿元人民币以上，在对方市场销售的规模占基金资产比重不超过50%。中国证监会发布的香港基金互认管理暂行规定，将自7月1日起施行，两地基金互认的初始投资额度为资金进出各3,000亿元人民币。

交通银行旗下交银施罗德基金公司目前管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品；而汇丰银行旗下汇丰环球投资管理（香港）有限公司目前管理着逾4,500亿美元的资产。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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