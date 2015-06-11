交行与汇丰银行达成内地与香港基金互认业务合作协议

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月11日 - 在中国和香港两地证监会稍早发布内地与香港基金互认的监管合作备忘后，香港上海汇丰银行与其战略合作伙伴交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四联合宣布，双方已达成协议，将在上述政策框架下进行基金互认业务合作。
公司新闻稿显示，双方将按两地相关监管规定，开展内地与香港互认基金的代销、代理等业务的全面合作，并在金融业务创新和金融服务需求等领域进一步加强信息交流。双方将凭借各自境内外优势，共同推进新业务在两地的开展，继续巩固和深化两行合作。
汇丰大中华区行政总裁黄碧娟表示，“两地基金互认再次彰显了香港在人民币资本项目可兑换进程中的关键作用，对于香港金融市场多元化发展亦具有重要意义，并将巩固香港作为区域资产管理中心的地位。”
根据此前证监会的公告，符合互认条件的基金须成立一年以上，资产规模2亿元人民币以上，在对方市场销售的规模占基金资产比重不超过50%。中国证监会发布的香港基金互认管理暂行规定，将自7月1日起施行，两地基金互认的初始投资额度为资金进出各3,000亿元人民币。
交通银行旗下交银施罗德基金公司目前管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品；而汇丰银行旗下汇丰环球投资管理（香港）有限公司目前管理着逾4,500亿美元的资产。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。