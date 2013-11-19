银行外汇资金来源不足 制约金融服务企业“走出去”--工行

路透北京11月19日 -以资产计全球最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)副行长张红力周二称，目前中国跨境资本运作制约较多，包括工商银行在内的中资商业银行外汇资金来源不足，造成企业海外投资的综合资金成本偏高，在国际投标当中缺乏竞争力。

张红力在北京举行的财经论坛上表示，中国商业银行外汇资金来源主要是存款，人民币升值预期等因素亦造成外汇存款增长难度较大，而走出去的中资企业需要大量外汇资金支持。中资行的外汇资金总量有限，造成银行对更好的支持企业走出去面临很大压力。

“我们的金融服务手段还相对比较单一，创新的能力有待加强。”张红力说。

张红力表示，走出去的中资企业逐渐加大了对银行银团贷款、出口信贷、保理等较为复杂金融产品的需求，特别是对各种产品组合搭配服务更为迫切。目前国内金融机构在产品设计方面还缺乏清晰的市场定位，同质化比较严重，同时在相对复杂服务和结构化产品，如项目融资，海外供应链融资，外汇风险管理，衍生产品等方面还缺乏相对成熟的经验。

他表示，中资银行境外机构设立后，工作面临金融保护主义的压力，海外业务规模有限。在中资企业走出去相对集中的国家，金融机构网点和人员缺乏。

“随着全球经济复苏，保护主义有所抬头，少数国家增加对外资银行监管约束和限制。部分发达国家以监管能力不足，市场空间有限为由限制中资银行在当地进行机构的分设，为中国的商业银行深度参与发达国家金融市场设立了障碍。”他说。

此外，金融机构支持中国企业走出去的风险识别有待提高，中资银行对一些发展中国家的了解还不够充分，有些国家还存在空白，在一定程度上也限制和约束了金融服务的跟进。

中国国家外汇管理局此前宣布，在做好货币政策调控和外汇管理工作的同时，不断创新外汇储备运用，支持金融机构服务实体经济发展和“走出去”战略，并在外汇储备经营管理机构内，成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作。（完）

(发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)

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