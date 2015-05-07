渣打预期英国还会提高银行税 将影响总部选址评估

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透伦敦5月6日 - 渣打银行(STAN.L)表示，它预期英国将再次提高银行税，税费成本上升是其评估是将总部留在伦敦还是迁至亚洲的重要依据。
渣打银行董事长John Peace周三对投资者表示，渣打“目前没有搬迁的计划”，但在评估公司位置的问题。它的对手汇丰控股(HSBA.L)正在正式评估总部的最佳选址，将在未来几个月内做出是否搬迁总部的决定。
“鉴于最近一次银行税调升，存在进一步调升的可能性，及其对集团成本的影响...我们在仔细听取股东对这个问题的意见，”Peace在股东年度大会上说。
有分析师称，相比汇丰，搬迁总部对渣打而言更说得通，但渣打还存在其它亟需新执行长先要解决的营运问题。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
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路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。