渣打预期英国还会提高银行税 将影响总部选址评估

路透伦敦5月6日 - 渣打银行(STAN.L)表示，它预期英国将再次提高银行税，税费成本上升是其评估是将总部留在伦敦还是迁至亚洲的重要依据。

渣打银行董事长John Peace周三对投资者表示，渣打“目前没有搬迁的计划”，但在评估公司位置的问题。它的对手汇丰控股(HSBA.L)正在正式评估总部的最佳选址，将在未来几个月内做出是否搬迁总部的决定。

“鉴于最近一次银行税调升，存在进一步调升的可能性，及其对集团成本的影响...我们在仔细听取股东对这个问题的意见，”Peace在股东年度大会上说。

有分析师称，相比汇丰，搬迁总部对渣打而言更说得通，但渣打还存在其它亟需新执行长先要解决的营运问题。(完)

(编译 白云; 审校 杜明霞)

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