汇丰将重新命名英国零售业务 称将裁员最多8,000人

路透伦敦6月9日 - 汇丰控股(HSBA.L)将重新命名其英国零售银行业务，作为拆分该业务的部分举措，并且汇丰表示不能确定是否将继续保留该业务。

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)还表示，将在英国裁员7,000到8,000人，大致相当于雇员总数的六分之一。他预计上述裁员将通过“自然减员”来完成，指出该业务一年的人员流动数约为3,000人。

新的英国规定要求汇丰在2019年前剥离本土零售业务，消息人士称汇丰可能会出售该项业务。欧智华表示尚未就此做出决定。

他说，“我们需要看英国审慎监管局(PRA)如何看待法规的实施，所以现在就对是否保持被圈定的银行业务进行表态还太早。”

“我们将以一个不同的品牌运营。还没有决定名称，我们将在未来几个月咨询客户和我们的雇员，以便拿出一个品牌。”(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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