独家：七家大型投行2014年在英国仅缴纳3100万美元税款

路透伦敦12月22日 - 路透对企业提交的文件进行的分析显示，七家在伦敦开展业务的大型投资银行去年在英国仅缴纳很少税款甚至没有缴税，尽管他们录得数以十亿美元计的获利。

最近几个月中，七家在伦敦有业务的投资与企业银行公布的数据显示，他们在2014年缴纳的公司税总额仅为3,100万美元。而他们在英国的营收高达310亿美元，获利53亿美元，员工总数为33,000人。

这些银行中，摩根大通、美银美林、德意志银行、野村控股和摩根士丹利等五家表示，其英国主要业务分支并未缴纳公司税，在英国称为公司所得税。另外两家银行是高盛和瑞银。

文件显示，这七家银行利用税收优惠和银行业危机期间的纳税损失来降低税负。文件还显示，至少部分银行由于报告在伦敦的业务遭遇亏损而未缴税，同时报告旗下规模很小的分支录得获利，不过可享受较低税率。欧盟在2013年调整规定，要求银行按国别公布获利和纳税的详细情况，因此路透得以获得上述文件。

近年来由于谷歌或星巴克这类企业将获利转移至海外避税的报导时有所闻，引发民怨，因此英国政府表示，正进行国际性的努力以确保企业支付合理份额的税金。

立法者与税务运动人士表示，在危机期间获得这么多支援后，银行的运营几乎免税是不对的。

“这些大型金融机构的课税情况，显示他们声称要支付合理份额税金都是假象，”反对党工党议员John Mann表示。

“他们仰赖纳税人为其风险背书，但只向国库支付最低的金额。”

尽管这些银行发出的文件，表明它们遵循所有税务规定，支付的税金可能或高或低，而且可能是反映之前几年的获利，但这些银行的发言人皆拒绝回应。

银行业组织表示，除了支付企业税之外，银行所得税对国库的贡献也不少。英国税务当局HMRC与财政部也以事关纳税人机密为由，拒绝表示意见。

HMRC表示，该机关依政府规章一视同仁执行税务规定。

**银行业危机**

摩根大通是英国最赚钱的投资和商业银行，并已公布了2014年的完整数据。其英国投行分支J.P. Morgan Securities Plc去年获利26亿美元，不过该行在分国别报告中却称去年没有缴税。所有在欧盟有业务的主要银行须在2015年年底前提交分国别报告。

该行在文件中指出，2014年在英国税负为5.24亿美元，但被针对外资公司的税惠政策、前一缴税期的多付税款和“其他可用的税惠收益”所抵消。该行发言人拒绝提供更多的详情。

高盛在英国的分支Goldman Sachs Group UK Ltd称，2014年在英国获利20亿美元，支付2,660万美元公司税。该公司的分国别报告表示，税负较低部分归因于向员工支付股票奖励有关的“时间性差异”。

股票奖励通常可在发放前从报告获利中扣除，发行公司由此可以少缴税，从而加剧了税负波动。

美银美林的文件中则称，其在英国的5.5亿美元获利也未缴税，因为“使用了历史亏损结转”。

瑞银也因过去遭遇的亏损而享受了减税。

由于该原因而导致税收收入减少，促使英国在今年稍早对利用历史亏损享受减税的作法进行了限制。从当前的2015-16纳税年度开始，银行最多只能以历史亏损抵消半数获利。

**英国业务亏损**

部分银行在英国税负很轻，是由于他们公布在英国的获利较低。

文件显示，德意志银行的欧洲投行分支总部设在伦敦，而且大部分欧洲费用收入都在伦敦产生，但获利并非如此。

德银公布2014年英国业务亏损22亿欧元，该行在英国雇佣了8,000名投资与商业银行员工。与之形成对比的是，其卢森堡业务录得5.49亿欧元获利，而这里的员工数量仅为610人，而且卢森堡的税法允许金融企业有条件免交所得税。

在英国没有获利，意味着德银在该国无需缴税。该行发言人拒绝说明在卢森堡的缴税金额，以及为何卢森堡业务如此赚钱，而规模大得多的英国业务却亏损。

文件还显示，美国银行业巨头摩根士丹利2014年亦公布英国业务亏损从而享受零税负，即便该行在美国以外的营收中，有半数来自伦敦分支。其2014年非美国营收共实现18亿美元获利。

摩根士丹利主要英国业务的获利被6.7亿美元的集团间费用所抵消。该行一名发言人拒绝透露这些费用产生部门的注册地，也未就税负事宜发表任何评论。

欧洲议会经济与货币事务委员会主席鲍尔斯(Sharon Bowles)是要求银行公布分国别报告的推动者之一，她称了解银行到底交了多少税非常重要。

“英国对待银行可能比其他国家更加宽容，可能会令公众感到不快，”鲍尔斯说。“这就是我们通过这一举措的原因，好让人们可以进行分析。”

银行组织则大力游说，反对欧盟要求银行公布分国别报告，称因为编制成本较高且数据可能被公众误读。

投行英国税负相关图表：reut.rs/1Zn6Ugn (完)