各国政府和央行需进行政策协调--加拿大央行总裁

路透渥太华6月4日 - 加拿大央行总裁波洛兹周六表示，各国政府和央行中期内需就债务水平和金融稳定性进行一定程度的协调。

他在渥太华对加拿大经济协会(Canadian EconomicsAssociation)发表讲话称，加拿大2%的通胀目标就是一个很好的范例，该目标是由联邦政府和央行共同设定。

“就一个约定目标进行政策协调似乎比寻求最优化条件更有保证，”他说。

他补充称，协调很重要，因为金融市场对政府债务和民间部门债务水平的忍受程度有限。

“紧缩的货币/宽松的财政政策组合意味着民间部门债务累积会相对缓慢，财政负债累积会相对较快。宽松的货币/紧缩的财政政策组合则反之，”他说。

“无论哪一种组合，最后都可能对金融稳定性构成风险。”他说。“在货币和财政政策所导致的各种中期债务后果之间，还是有不小的政策权衡余地。”

波洛兹表明，他并非呼吁各国政府或央行采取任何特定的政策行动组合，称那要视具体情况而定。

加拿大经济一直受到油价疲软的严重冲击，该国央行去年两度降息，为经济提供一些保护。

稍后波洛兹称，由于利率接近零，进一步降息的效果减小。尽管如此，考虑到全球经济所面临的风险，保持大力度的刺激政策是正确之举。

“我不怀疑...那些不利因素在减弱，但目前还依然存在，也就是说货币政策仍起到很大影响。”。他告诉记者。(完)