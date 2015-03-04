中国银行业存款利率总体下降 部分城商行存款利率上浮到顶--融360

路透北京3月4日 - 中国领先的垂直金融搜索平台--融360周三发布报告称，央行降息后其调查的23家银行存款利率总体相比之前有所下降，但其中大部分城商行将各存期利率上浮至顶。

报告指出，此次降息后，调查的23家银行存款利率均有不同幅度上浮，但目前看，除一些城商行，大部分银行的利率上浮幅度为10%至20%，总体上存款利率下降了。这与年前央行降准释放流动性，市场资金充裕有关。

以下为融360报告的重要内容摘录：

此次降息后，银行存款利率上调有以下几个特点：

首先，国有大行对存款利率上浮态度不一，没有一家国有大行将存款利率上浮至顶。目前，工行、中行和农行，六个月以下存款利率上浮10%，一年期以上存期利率均上浮20%；建行北京及上海分行则将各存期利率上浮20%；交行将一年期以下存款利率上浮10%，两年期利率上浮5%左右，三年期利率未上浮。

其次，股份制银行方面，其短期、长期利率上调幅度呈现分化态势。除招商银行仅将各存期利率上浮10%，光大银行三个月、六个月存款利率上浮15%之外；其他股份制银行一年期以下存期利率均上浮20%。

而两年以上存期利率，各股份制银行上浮幅度不一。其中，两年存款利率上浮幅度介于6%-20%之间。整上看，股份制银行存款利率上浮幅度分化，说明在利率市场化的大环境下，银行对利率自主定价权增强，利率定价差异化明显。

再次，城商行方面，大多数城商行将存款利率上浮至顶。融360监测数据显示，除了宁波银行（各存期利率上浮20%）、北京银行（一年以下利率上浮20%，两年上浮10%，三年未上浮）、广发银行（一年以下利率上浮20%，两年以上上浮10%）外，其他城商行均将各存期存款利率上浮30%。

第四，邮储银行方面，一年期以下存款利率均上浮10%，两年存款利率上浮约5%，三年存款利率未上浮。可见，由于邮储银行拥有网点优势，所以利率上浮幅度较小。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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