中国的银行应提高风险定价能力 应对利率市场化挑战--建行行长

路透北京3月5日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长张建国表示，为应对利率市场化挑战，商业银行应提高风险定价能力，创新利率风险对冲工具；同时，要加快建立存款保险制度，防范系统性风险。

他在今年两会提案中并建议，强化融资主体自我约束，增强利率敏感性；并强化民营企业信用约束和社会责任，对恶意逃债、赖债行为加强法律制裁。

“当前银行遇到巨大挑战，存款要求高收益，会间接推高全社会融资成本，而需要资金的（客户）则批评贷款难、贷款贵，从这个角度说，银行也是弱势群体。”张建国表示。

他指出，利率市场化已到了临门一脚的关键时刻。改革过程中，会伴生三个问题：一是银行存款成本上升，进而推动全社会融资成本上升或居高不下；二是银行利差收窄、盈利能力下降；三是银行风险偏好变化与信用风险爆发的机率增加。

中国央行此前自3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率；同时，推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。

中国央行货币政策委员会委员陈雨露今日稍早称，中国今年利率市场化会有比较大进展，会快于资本项目开放的速度。

而对于银行利润下降、利差收窄，中国银监会主席尚福林此前曾指出，以往银行业发展“水涨船高”的便利条件已经不再具备，增长速度回稳将成为银行业的一种长期趋势；随着利率市场化程度逐步提高，银行利差将进一步收窄，利息收入占比将进一步下降。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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