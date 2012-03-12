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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 12日 星期一 13:56 BJT

周小川："银行业暴利"说有点过份

中国央行行长周小川周一在全国人大与政协会议间隙表示，"银行业暴利"一说有点过份，今年仍面临资本金不足。中国银行业监督管理委员会公布数据显示，2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元人民币，净息差为2.7%。同期，中国银行业金融机构总资产为113.28万亿元，同比增长18.9%。路透

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