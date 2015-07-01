银行理财产品收益持续下滑 保本产品将受更大冲击--普益

路透北京7月1日 - 中国第三方理财研究机构--普益财富最新报告显示，今年上半年银行针对个人的理财产品中，非保本浮动收益理财产品的占比接近七成，总体来讲收益率均呈下滑态势，预计下半年仍将继续下滑,其中保本类理财产品将更为明显。

普益财富指出，这是因为下半年货币政策或将继续保持宽松、大额存单利率或将调整，且作为完成利率市场化的标志性一步，今年下半年存款利率上限的放开是大概率事件。

报告预计，在预期收益类产品收益率降低之时，净值型产品将更受欢迎，发行数量将继续增多。

普益报告统计显示，截至6月25日，2015年上半年301家商业银行发行了34,731款个人理财产品。投向分类中，组合投资类产品的发行量占比五成，超过了债券与货币市场类产品的发行量。

从发行量走势来看，2015年上半年中长期限的理财产品发行量都有微弱的向上的趋势，包括“3-4个月”、“4-6个月”、“6-12个月”。而发行量占比较高的短期理财产品“1-2个月”、“2-3个月”在发行量上出现了一定幅度的下滑。

在保本人民币非结构性个人理财产品中，上半年“一个月以下”保本理财产品收益率仅为2.79%，已处于极低水平。其他各期限类型理财产品收益率表现较为接近，均在4.5%上下，因此投资者更加偏爱短期限的理财产品。另一方面，其他各期限类型理财产品收益率也呈现出向下的趋势。

相比之下，非保本人民币非结构性个人理财产品虽然也呈微弱的下滑趋势，但预期收益率仍较保本型产品高。其中一个月以下期限的产品收益率从1月的4.86%仅下滑至6月的4.60%。1年以上期限的产品收益率最高，6月份平均收益率达到5.76%。而其他各期限收益率较为相近在5.2%至5.5%之间。

报告并显示，在公开了收益率的预期收益型理财产品中，有28款产品到期收益率超过了其预期收益率。其中到期收益率与预期收益率差值最高的是天津银行发行的2014年津银理财-聚富计划101期，其到期收益率高出预期收益率0.65个百分点。

报告称，如实反映到期收益，且能将多出收益分配给投资者，这无疑会促进银行理财业回归“代人理财”的本质。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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