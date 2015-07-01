银行理财产品收益持续下滑 保本产品将受更大冲击--普益

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月1日 - 中国第三方理财研究机构--普益财富最新报告显示，今年上半年银行针对个人的理财产品中，非保本浮动收益理财产品的占比接近七成，总体来讲收益率均呈下滑态势，预计下半年仍将继续下滑,其中保本类理财产品将更为明显。
普益财富指出，这是因为下半年货币政策或将继续保持宽松、大额存单利率或将调整，且作为完成利率市场化的标志性一步，今年下半年存款利率上限的放开是大概率事件。
报告预计，在预期收益类产品收益率降低之时，净值型产品将更受欢迎，发行数量将继续增多。
普益报告统计显示，截至6月25日，2015年上半年301家商业银行发行了34,731款个人理财产品。投向分类中，组合投资类产品的发行量占比五成，超过了债券与货币市场类产品的发行量。
从发行量走势来看，2015年上半年中长期限的理财产品发行量都有微弱的向上的趋势，包括“3-4个月”、“4-6个月”、“6-12个月”。而发行量占比较高的短期理财产品“1-2个月”、“2-3个月”在发行量上出现了一定幅度的下滑。
在保本人民币非结构性个人理财产品中，上半年“一个月以下”保本理财产品收益率仅为2.79%，已处于极低水平。其他各期限类型理财产品收益率表现较为接近，均在4.5%上下，因此投资者更加偏爱短期限的理财产品。另一方面，其他各期限类型理财产品收益率也呈现出向下的趋势。
相比之下，非保本人民币非结构性个人理财产品虽然也呈微弱的下滑趋势，但预期收益率仍较保本型产品高。其中一个月以下期限的产品收益率从1月的4.86%仅下滑至6月的4.60%。1年以上期限的产品收益率最高，6月份平均收益率达到5.76%。而其他各期限收益率较为相近在5.2%至5.5%之间。
报告并显示，在公开了收益率的预期收益型理财产品中，有28款产品到期收益率超过了其预期收益率。其中到期收益率与预期收益率差值最高的是天津银行发行的2014年津银理财-聚富计划101期，其到期收益率高出预期收益率0.65个百分点。
报告称，如实反映到期收益，且能将多出收益分配给投资者，这无疑会促进银行理财业回归“代人理财”的本质。（完）
(发稿 王蕾；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。