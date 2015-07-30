诺亚财富携手瑞士私人银行UBP 提升全球资产配置能力

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月30日 - 随着中国高净值人群海外配置资产需求日益上升，中国财富管理机构亦开始提升其全球资产配置能力。继与美国麦金利资本合作后，诺亚财富(NOAH.N)周四又牵手瑞士知名私人银行瑞士联合私人银行（UBP），提升其全球市场研究和产品设计能力。
UBP是欧洲最大的专注于财富和资产管理的银行之一，资产规模近1,000亿美元。此次双方合作首先是诺亚引入UBP的全球宏观研究，以及其对于全球对冲基金的研究和筛选技术。未来双方还计划在产品设计上进行合作。
“我们看好中国客户的全球配置需求，目前正好到了这个转折点。”诺亚财富董事局主席、首席执行官（CEO）汪静波表示，若要进行大类资产配置，全球化配置应是大趋势。
她说，希望借助UBP在全球市场研究、产品设计和筛选等领域丰富的经验，诺亚财富在全球资产配置服务方面的能力将上一个台阶。
7月初，诺亚财富与美国知名家族资产管理公司麦金利资本等进行合作，提升诺亚在全球的家族财富管理能力。
诺亚财富近日发布的下半年投资策略建议，应增加海外资产配置，选择性增加优质海外不动产及优选海外证券基金；增加风险资本等一级市场资产配置比例；谨慎看待A股市场，优选投资A股的公募基金和私募基金；调整固定收益部分的投资。
目前诺亚财富的高净值客户已接近8万人，资产规模超过2,000亿元人民币。今年以来，海外产品已占诺亚全部产品规模的8-10%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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