杭州银行和上海银行IPO申请获通过 都将登陆上交所

路透北京12月31日 - 中国证监会周三晚间发布公告称，已审核通过杭州银行股份有限公司和上海银行股份有限公司在A股的首次公开发行（IPO）的申请，上市地都为上交所。

杭州银行的招股说明书显示，将发行不超过6亿股新股，发行后总股本不超过29.56亿股，与2014年6月30日发布的招股说明书相比，发行后总股本由22.71亿股增加近7亿股。

上海银行招股说明书显示，拟发行不超过12亿股新股，发行后总股本不超过66.04亿股。与2014年5月27日发布的招股说明书比较，发行后的总股本由59.04亿股增加了7亿股。

中国证监会自今年6月重启A股IPO后，均维持每个月核准一批新股首发申请的节奏。路透统计数据显示，11月24日起的第六轮新股申购资金规模峰值达11,152亿元人民币，超过了10月23日起的第五轮新股申购资金9,558.6亿元。（完）