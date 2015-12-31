杭州银行和上海银行IPO申请获通过 都将登陆上交所

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月31日 - 中国证监会周三晚间发布公告称，已审核通过杭州银行股份有限公司和上海银行股份有限公司在A股的首次公开发行（IPO）的申请，上市地都为上交所。
杭州银行的招股说明书显示，将发行不超过6亿股新股，发行后总股本不超过29.56亿股，与2014年6月30日发布的招股说明书相比，发行后总股本由22.71亿股增加近7亿股。
上海银行招股说明书显示，拟发行不超过12亿股新股，发行后总股本不超过66.04亿股。与2014年5月27日发布的招股说明书比较，发行后的总股本由59.04亿股增加了7亿股。
中国证监会自今年6月重启A股IPO后，均维持每个月核准一批新股首发申请的节奏。路透统计数据显示，11月24日起的第六轮新股申购资金规模峰值达11,152亿元人民币，超过了10月23日起的第五轮新股申购资金9,558.6亿元。（完）
(发稿 孙琦子；审校 毕晓雯)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。