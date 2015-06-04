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中国财经 | 2015年 6月 4日 星期四 18:57 BJT

中国工商银行获准在境内非公开发行不超过4.5亿股优先股

路透香港6月4日 - 中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四晚间公告称，已获中国证监会批复，核准该行在境内非公开发行不超过4.5亿股优先股。

去年11月，工行公告称，已获准在境外发行不超过3.5亿股优先股，每股面值人民币100元，完成发行后的优先股可在香港交易所上市。境内和境外发行的优先股，均设置强制转股条款。

工行去年7月公告表示，拟在境内外发行至多800亿元人民币优先股，用以补充资本金，其中在境内发行不超过450亿元优先股，境外发行量不超过350亿元。

工商银行A股周四收报5.34元，H股收在6.75港元。（完）

欲了解详情，可点选刚交所网站　here

(记者 赵红梅 ；审校 黄凯)

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