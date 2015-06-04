中国工商银行获准在境内非公开发行不超过4.5亿股优先股

路透香港6月4日 - 中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四晚间公告称，已获中国证监会批复，核准该行在境内非公开发行不超过4.5亿股优先股。

去年11月，工行公告称，已获准在境外发行不超过3.5亿股优先股，每股面值人民币100元，完成发行后的优先股可在香港交易所上市。境内和境外发行的优先股，均设置强制转股条款。