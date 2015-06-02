汇丰料在全球裁员1-2万人--天空电视台

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦/香港6月2日（记者 Steve Slater/Lawrence White） - 天空电视台（Sky News）周一报道称，汇丰控股(HSBA.L)可能在下周的战略日上宣布大规模裁员，这是首席执行官Stuart Gulliver重整计划的一部分；汇丰还可能卖掉巴西和土耳其的业务，投行业务可能也面临调整。
报道援引未具名的消息人士指出，预计裁员1-2万人。最终数字还没有确定，Gulliver将在6月9日的投资者会议上发布该计划。
周二上午，汇丰在香港上市的股价下跌0.5%，表现逊于恒生指数.HSI。
汇丰拒绝对该报导予以置评。
汇丰正在寻求卖出其巴西业务，Gulliver料在6月9日确认亏损的土耳其业务也将出售。汇丰还可能大规模调整其美国和墨西哥业务。
报道称，6月9日将宣布的裁员不包括汇丰出售巴西和土耳其业务可能带来的影响。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。