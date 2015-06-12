张建国辞任建行行长职务 由原保监会副主席王祖继接任--公告

路透香港6月12日 - 按市值计中国第二大银行--中国建设银行0939.hk601939.ss周五公告称，张建国已辞任副董事长、董事及行长职务，由王祖继接任。

刊登在港交所公告并称，该行董事会会议决定聘任王祖继为该行行长，还待银监会核准其任职资格后履职。

担任建行行长一职近9年的张建国因年满60岁将退休，在张建国履职建行期间，建行于2007年9月在A股上市，接任者系57岁的原保监会副主席王祖继。

中国保监会网站领导信息5月份更新已显示，王祖继不再担任该会副主席。（完）

(记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)

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