张建国辞任建行行长职务 由原保监会副主席王祖继接任--公告

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港6月12日 - 按市值计中国第二大银行--中国建设银行0939.hk601939.ss周五公告称，张建国已辞任副董事长、董事及行长职务，由王祖继接任。
刊登在港交所公告并称，该行董事会会议决定聘任王祖继为该行行长，还待银监会核准其任职资格后履职。
担任建行行长一职近9年的张建国因年满60岁将退休，在张建国履职建行期间，建行于2007年9月在A股上市，接任者系57岁的原保监会副主席王祖继。
中国保监会网站领导信息5月份更新已显示，王祖继不再担任该会副主席。（完）
(记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。