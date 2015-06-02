汇丰料在全球裁员1-2万人--天空电视台

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦/香港6月2日（记者 Steve Slater/Lawrence White） - 天空电视台（Sky News）周一报导称，汇丰控股 可能在下周的战略日上宣布大规模裁员，这是首席执行官Stuart Gulliver重整计划的一部分；汇丰还可能卖掉巴西和土耳其的业务，投行业务可能也面临调整。

报导援引未具名的消息人士指出，预计裁员1-2万人。最终数字还没有确定，Gulliver将在6月9日的投资者会议上发布该计划。

周二上午，汇丰在香港上市的股价下跌0.5%，表现逊于恒生指数 。

汇丰拒绝对该报导予以置评。

汇丰正在寻求卖出其巴西业务，Gulliver料在6月9日确认亏损的土耳其业务也将出售。汇丰还可能大规模调整其美国和墨西哥业务。