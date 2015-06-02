汇丰料在全球裁员1-2万人--天空电视台

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦/香港6月2日（记者 Steve Slater/Lawrence White） - 天空电视台（Sky News）周一报导称，汇丰控股 可能在下周的战略日上宣布大规模裁员，这是首席执行官Stuart Gulliver重整计划的一部分；汇丰还可能卖掉巴西和土耳其的业务，投行业务可能也面临调整。
报导援引未具名的消息人士指出，预计裁员1-2万人。最终数字还没有确定，Gulliver将在6月9日的投资者会议上发布该计划。
周二上午，汇丰在香港上市的股价下跌0.5%，表现逊于恒生指数 。
汇丰拒绝对该报导予以置评。
汇丰正在寻求卖出其巴西业务，Gulliver料在6月9日确认亏损的土耳其业务也将出售。汇丰还可能大规模调整其美国和墨西哥业务。
报导称，6月9日将宣布的裁员不包括汇丰出售巴西和土耳其业务可能带来的影响。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
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