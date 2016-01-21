路透专访：国际大行裁员潮未波及中国金融业 人才缺口仍大--摹根麦肯立

路透上海1月21日（作者 林琦） - 虽然一些国际大型银行近期在全球纷纷裁员，不过欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）中国区董事总经理吴家威认为，这股裁员潮尚未波及中国金融业，而且国内金融业中高端人才缺口较大，尤其是合规和风险管理这两大职位。

他还介绍称，根据他们最近所做的中国薪酬调研，公司涉足的金融服务、会计与财务、人力资源、信息技术与互联网等六大行业，员工薪酬今年平均涨幅约为5-8%。

“无论外资企业还是内资企业，在金融这块，还是有很大（人才）需求的。”他在周四接受路透专访时表示，虽然一些金融企业去年采取了结构重组和成本缩减等措施，但中层专业人员的高需求及高级人才的严重短缺问题仍未得到缓解。

他说，从平时接触来看，他并没有感觉到今年外资金融机构会出现2007-2008年金融危机时的极端情形。在上次金融危机时，相当多外资银行在中国大幅减少员工招聘甚至冻结招人。

对于近期部分国际大行宣布的全球裁员计划，他认为，不少外资投行在中国大陆的业务量相当小，相信这股裁员潮不会对国内金融业的人员招聘带来太大影响。

据银行人士及猎头公司方面的消息，法国巴黎银行(BNPP.PA)、德意志银行(DBKGn.DE)等银行今年将缩减在亚洲非核心市场的股票交易业务及研究团队规模。最新消息是，巴克莱(BARC.L)将关闭澳洲、俄罗斯以及印尼和泰国等亚洲国家的投行部门。

而美国的金融业者近期亦出现裁员潮，包括摩根士丹利(MS.N)、花旗(C.N)等大行均有千人级别的全球裁员举措。

摹根麦肯立的中国薪酬调研显示，今年国内金融业雇主的薪酬策略将趋保守化，以更加保守的方式对待加薪和奖金，估计金融业今年的平均加薪幅度为6-8%。

吴家威表示，“估计今年金融业人才跳槽可以获得20-25%的加薪幅度，我感觉能达到20%已经很好了。”

基于中国金融业和互联网领域等的业务量上升较快，摹根麦肯立中国公司今年将大幅增加其人才顾问数量，计划在目前30多人基础上增至50多人。

“虽然中国经济增速慢了一点，但总体上还是很缺人才的。”他说，除了金融和互联网以外，供应链和人力资源这两大领域亦存在较大的中高端人才缺口。（完）