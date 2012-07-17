美国小银行或就Libor操纵丑闻对华尔街发起法律攻势

* 威斯康星一社区银行将大银行告上法庭

* 社区银行称正评估潜在危害

路透7月16日电---成千上万的美国社区银行过去常抱怨自己受大银行压榨.现在,利率操纵丑闻让部分银行燃起了反击的希望.

大银行涉嫌操纵利率成为全球监管机构深入调查的对象.同时,威斯康星州一家小银行起诉摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和其它大银行合伙压低利率.

Community Bank & Trust of Sheboygan指控,上述大银行操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor),使其利差被人为压低.Sheboygan是美国密歇根湖畔一座小城镇,位於威斯康星州密尔沃基市以北约60英里.

波士顿律所Shapiro Haber & Urmy的Charles Tompkins在5月底代表这家银行发起诉讼,该行共有11家分支,资产规模约为5.54亿美元.该行寻求展开集体诉讼,这样其它社区银行也能加入.

尽管不清楚很多小银行是否也会这样做,但这起官司进一步证明,利率操纵丑闻正在华尔街和伦敦金融城以外激起强烈回响.大银行已经遭到一些大投资者和地方政府发起的Libor相关诉讼,例如巴尔的摩政府.

Tompkins表示,利率操纵损害了许多小银行,他们利润率本来就低,而且比业务多元化的大银行更依赖利差收入.

这宗诉讼指控上述银行操纵利率,违反了美国RICO法案(反有组织犯罪及腐化组织法).

此案被告拒绝置评.他们在法庭文件中表示,正寻求在原告没能证明银行如何限制竞争的其他Libor诉讼中寻求法官驳回指控.

**其他一切手段**

Community Bank & Trust在诉讼中称,假设Libor在2008年时被低估了80个基点,那麽其800万规模的浮动利率贷款的利息收益损失则在64,000美元.此次指控将数据应用於美国约7,000家社区银行(其定义为资产规模在10亿美元或以下的银行).若依该数据计算,仅仅是当年的损失就达到4.48亿美元.

上周尾段纽约联邦储备银行和其他监管机构发布的文件显示,在2007-2008年金融危机恶化之时,大型银行极力低报借款利率,使其看起来较为强健.英国巴克莱银行(BARC.L)在上月稍晚时同意支付4.53亿美元,以和解有关操纵Libor的调查..

"如果对银行业巨头涉嫌操纵Libor的调查结果显示真有此事,那麽小型银行需要考虑采取法律和其他一切可用手段."Community Bankers of Wisconsin总裁Daryll Lund表示.

不过,也有一些社区银行在是否加入法律诉讼队伍的问题上持观望态度.

加州Pacific Premier Bank of Costa Mesa总裁Steve Gardner表示,他在决定是否起诉前,需更多地了解利率操纵对其银行的潜在影响.他表示,该行使用Libor为大量贷款设定利率,其中包括向面包店、制造商和会计机构发放的贷款.

其他银行则表示,贷款中只有一少部分与该指标利率相联系,他们不认为这对其业务有重大影响.

如果只有少量客户以略低的利率贷款,"那麽不会产生任何严重问题,"Lake City Bank执行长Michael Kubacki称.

Community Bank & Trust执行长Anthony Jovanovich似乎对律所将该银行定为首席原告感到意外,不过他支持打这场官司.他表示,其银行的利润率曾受到部分借款人的挤压,因这些借款人希望将利率参照指标从其他指标利率切换到Libor,因後者较低.

商业团体Independent Community Bankers of America首席经济学家Paul Merski表示,该机构将让会员随时了解到Libor丑闻事件的进展,但建议会员咨询各自的律师以决定是否起诉.

有关Libor的调查,"正是那些造成金融危机的银行业巨头一连串丑闻中的又一范例."他说."社区银行因Libor操控事件的後续影响而受创."

**调查取证困难**

许多社区银行指责华尔街导致了这场金融危机,并致使他们承担了其後不成比例的严厉监管.

不过,查证一桩Libor操纵案可能很困难.

野村分析师Glenn Schorr在上周给客户的报告中称,可能很难对损失进行量化以及证明银行合伙操纵利率.他还指出,Libor为极短期贷款设定利率,这限制了影响范围.

该社区银行的诉讼案周四与其他三宗指控大银行违反反垄断法的Libor集体诉讼并案调查.美国曼哈顿地区法官Naomi Buchwald负责这些案件.

其他集体诉讼案的原告或将包括那些从银行购买了Libor关联证券、在交易所交易Libor关联证券以及投资於参考Libor计息证券的人士.

法律专家预计,更多原告将加入集体诉讼.

杜克大学法学院教授James Cox称,英国的政府调查已经爆出了诸多信息,这会迎来大量关注.他说,新的集体诉讼面临的一大挑战,将是证明来自各方的原告有足够的共同点,能达到集体诉讼要求,而社区银行可能面临这一问题.

在集体行动之外,潜在的原告或许会选择单独起诉.纽约州纳苏郡上周表示,过去五年在Libor相关交易方面可能最多损失了1,300万美元,其正在考虑自己提起诉讼.(完)

--编译 程琳/洪曦/王兴亚;审校 丁琦

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