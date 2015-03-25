中行今年拟对“一带一路”国家授信不低于200亿美元--董事长

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京3月25日 - 中国银行3988.hk601988.ss董事长田国立周三称，今年计划为“一带一路”国家提供不低于200亿美元的贷款授信额度，未来三年提供1,000亿美元。
他在中行业绩说明会上表示，目前一带一路沿线已布局约20家机构，有三家机构正在筹备，未来争取达到50%的覆盖率，到36家左右。
“未来将加强在东南亚、中亚、中东欧、西亚、北非等地的机构设置，还要盯紧重大项目和业务，密切跟踪高铁核电行业走出去。”他称。
中行年报显示，2014年集团本外币贷款累计新增8,755亿元，新增贷款主要投向国家制定的重大战略、惠及民生的重要领域和“走出去”的重点项目。（完）
(发稿 赵红梅/李贺；撰写 李铮; 审校 林高丽)
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路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。