中行今年拟对“一带一路”国家授信不低于200亿美元--董事长

路透北京3月25日 - 中国银行3988.hk601988.ss董事长田国立周三称，今年计划为“一带一路”国家提供不低于200亿美元的贷款授信额度，未来三年提供1,000亿美元。

他在中行业绩说明会上表示，目前一带一路沿线已布局约20家机构，有三家机构正在筹备，未来争取达到50%的覆盖率，到36家左右。

“未来将加强在东南亚、中亚、中东欧、西亚、北非等地的机构设置，还要盯紧重大项目和业务，密切跟踪高铁核电行业走出去。”他称。

中行年报显示，2014年集团本外币贷款累计新增8,755亿元，新增贷款主要投向国家制定的重大战略、惠及民生的重要领域和“走出去”的重点项目。（完）

(发稿 赵红梅/李贺；撰写 李铮; 审校 林高丽)

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