工行今年不良贷款仍会上升 但有能力处置转化--行长

路透北京3月26日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长易会满周四表示，今年该行不良贷款还会上升，但有能力处置转化，并保持在同业中的比较优势。

易会满在分析师会议上并称，2014年底不良率上升0.19个百分点，但仍处于全球、国内同业最优水平，不良贷款主要集中于制造业和零售业，具体来说，一是产能过剩行业，二是大宗商品行业，三是小微企业，四是过剩产能区域。

“目前不良贷款有从小微向大型企业蔓延的趋势，但整体风险可控。”易会满称。

工行年报显示，截至去年末不良贷款率为1.13%，而上年末为0.94%，拨备覆盖率为206.9%。（完）

(记者 毕晓雯；撰写 李铮; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。