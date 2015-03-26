工行今年不良贷款仍会上升 但有能力处置转化--行长

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京3月26日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长易会满周四表示，今年该行不良贷款还会上升，但有能力处置转化，并保持在同业中的比较优势。
易会满在分析师会议上并称，2014年底不良率上升0.19个百分点，但仍处于全球、国内同业最优水平，不良贷款主要集中于制造业和零售业，具体来说，一是产能过剩行业，二是大宗商品行业，三是小微企业，四是过剩产能区域。
“目前不良贷款有从小微向大型企业蔓延的趋势，但整体风险可控。”易会满称。
工行年报显示，截至去年末不良贷款率为1.13%，而上年末为0.94%，拨备覆盖率为206.9%。（完）
(记者 毕晓雯；撰写 李铮; 审校 杨淑祯)
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