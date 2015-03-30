中国建行今明两年不良贷款料增加 但能控制在合理水平--董事长

路透香港/北京3月30日 - 市值计全球第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章周一表示，今年或明年不良贷款料会有所增加，但仍能控制在合理水平内；此外建行计划建立瑞士分支机构，有望今年完成。

建行行长张建国在业绩会上并指出，不良反弹是银行业最大挑战，利润下滑也与之相关，“去年打包处置收回比例35%，满意，动用拨备核销；建行的不良包括了新并购的巴西的银行，影响建行集团不良率上升0.06个百分点。”

他并表示，跨国发展为重要战略，预计年底前，建行海外发展布局初步完成，少则增加5、6个，多则增加7、8个海外机构。

首席财务官许一鸣则谈到，建行去年处置700亿不良贷款，核销320亿，央行去年降息，年化对建行利润影响80亿，今年央行降息实际也是不对称的，影响40-50亿；正在努力增加非息收入占比。

建行上周末公布的年报显示，按照中国会计准则，2014年度该行净利润2,278.3亿元人民币，同比增长6.14%；截止去年底，该行不良贷款率为1.19%，比上年同期上升0.2个百分点。（完）

(发稿 赵红梅/李贺; 撰写 边竞; 审校 张喜良)

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